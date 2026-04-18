Weghorst tak terkesan: 'Saya tak kalah dari statistiknya'

Hugo Borst baru-baru ini mendesak agar Bryan Linssen dimasukkan ke dalam skuad Timnas Belanda untuk Piala Dunia. Penyerang NEC itu lebih unggul dalam duel udara dibandingkan penyerang Ajax, Wout Weghorst, demikian penilaiannya. Kini, Linssen sendiri menanggapi pernyataan Borst tersebut.

''Dia cerdas, licik, dengan dorongan-dorongan halus, dan memang, saya sudah bisa mendengar staf Oranje berkata: dia tidak melampaui kekalahan di final Conference League'', Borst merujuk pada pertandingan final tahun 2022, ketika Linssen bersama Feyenoord kalah 1-0 dari AS Roma di final. ''Dan Linssen ramah, ceria, sosial, dan melayani. Hampir semua hal yang tidak dimiliki Wout Weghorst.''

Linssen terutama melihat sisi lucu dari argumen Borst dan para penggemar NEC yang menyanyikan 'Linssen di Oranje'. "Dan entah kenapa saya berpikir: jika melihat statistik Wout Weghorst, saya tidak kalah darinya. Saya juga tidak hanya mencetak gol melawan klub seperti Heracles. Tapi saya sendiri tidak menganggapnya terlalu serius."

Pemain berpengalaman berusia 35 tahun itu kemudian menanggapi pertanyaan apakah ia telah memaksimalkan kariernya. ''Saya rasa begitu. Saya pernah bisa pindah ke Bundesliga, tapi saya menjalani lebih banyak musim yang bagus dan saat itu tidak ada klub dari liga besar yang datang. Ternyata saya memang masih kurang sesuatu.''

Perjalanan menuju puncak bagi Linssen memang panjang. ''Saya memulai karier di Divisi Pertama bersama Fortuna. Ada jarak yang sangat jauh antara Fortuna dan klub papan atas di Belanda. Namun, saya berhasil mencapainya. Dan di Feyenoord, saya juga memberikan kontribusi yang berarti.''

Linssen ingin mengukir puncak kariernya pada Minggu ini dengan merebut Eurojackpot KNVB Beker bersama NEC. ''Kakak saya, Edwin, bermain untuk klub-klub kecil, tapi dua kali promosi ke Eredivisie. Dia merayakan lebih banyak kemenangan daripada saya. Tapi Minggu ini, saya berharap akhirnya bisa merayakan satu kemenangan.''