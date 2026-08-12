Pemain Argentina, Giuliano Simeone, penyerang Atletico Madrid, untuk pertama kalinya bertemu dengan pelatihnya, Diego Simeone, hari Rabu ini, dalam sesi latihan tim ibu kota Spanyol tersebut, setelah ia menyatakan selama Piala Dunia keinginannya untuk hengkang dari Atleti demi mewujudkan impiannya.

Sejumlah laporan media mengindikasikan bahwa Alvarez mendesak kuat untuk pindah ke Barcelona pada periode bursa transfer musim panas saat ini, di tengah keteguhan Atletico Madrid untuk mempertahankan jasanya.

Surat kabar "Mundo Deportivo" mengungkap detail latihan Atletico Madrid dengan mengatakan: "Semuanya berjalan benar-benar normal, di mana penyerang Argentina itu seperti orang lain berada di bawah komando Cholo, yang bahkan tidak ragu untuk menempatkannya dalam susunan pemain utama ketika berkaitan dengan taktik, membentuk duet bersama Lemar."

Ditambahkan pula: "Sebuah pembicaraan antara pelatih dan pemain juga diperkirakan akan terjadi. Belum diketahui apakah pembicaraan ini sudah berlangsung atau belum, tetapi kami memastikan bahwa penyerang Argentina itu meninggalkan lapangan latihan Atletico Madrid tepat pukul sebelas pagi, sama seperti rekan-rekannya di tim."

Dan di lapangan yang bersebelahan dengan lapangan nomor 4, Julian Alvarez, bersama Giuliano, Koke, Lemar, Llorente, Baena, Pubill, dan Grimaldo, menjalani sesi latihan fisik tambahan bersama pelatih kebugaran fisik Luis Pinedo, dan Simeone melintas pada suatu waktu untuk menyaksikan para pemainnya saat berlatih.

Julian tampak sedikit menyendiri, karena ia hanya berbicara dengan Lemar selama lima belas menit yang dialokasikan untuk media, sedangkan Koke, Baena, dan Llorente saling melempar lelucon tanpa mempedulikan kamera-kamera yang tengah menyorot rekan mereka, kemudian sesi taktik pun dimulai.