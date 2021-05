Watford Siap Pulangkan Pemain Multiposisi Inter Milan Ashley Young

Klub promosi Liga Primer Inggris, Watford, dikabarkan siap untuk memulangkan full-back veteran Inter Milan, Ashley Young (35 tahun).

Young menjalani karier masa muda bersama Watford dan meneken kontrak profesional pada 2003.

Pemilik 39 caps di timnas Inggris itu berkostum The Hornets hingga 2007 sebelum putuskan hengkang ke Aston Villa, lalu Manchester United, dan kini di Inter sejak Januari 2020.

Meskipun bukan pilihan utama Antonio Conte dan cuma tampil 14 kali sebagai starter sejauh musim bergulir, Young tetap saja tergabung dalam skuad Inter yang musim ini meraih scudetto ke-19.

Tercatat, Young menjadi pemain asal Inggris kedua yang mencicipi gelar juara Serie A Italia setelah Gerry Hitchens pada 1963, yang juga bersama Inter.

Ashley Young could reportedly rejoin Watford next season 😍



(Via: @FabrizioRomano)#WatfordFC pic.twitter.com/ovmeSgUVTs