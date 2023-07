Wasit Serie A Italia Dicoret Jelang Musim Baru, Ternyata Pernah Berseteru Dengan Jose Mourinho

Wasit Marco Serra yang pernah terlibat perseteruan dengan Mourinho di atas lapangan hijau musim lalu, tidak akan bertugas di Serie A musim 2023/24.

Serra bertengkar dengan Mourinho

Absen sepanjang musim 2023/24

Alasannya karena 'masalah teknis'

APA YANG TERJADI? Sky Italia melaporkan bahwa Marco Serra tidak akan terlibat lagi sebagai wasit di musim baru dan alasan pencoretan dia adalah karena "masalah teknis yang dapat dibenarkan" tetapi juga mempertimbangkan perselisihan Serra dengan Mourinho dan sikapnya setelah itu.

GAMBARAN LEBIH BESAR: Mourinho dan sang ofisial bertengkar saat Roma bertandang ke markas Cremonese pada Februari lalu. Pelatih asal Portugal tersebut marah karena timnya tidak mendapat tendangan bebas dan melampiaskan emosinya kepada Serra yang bertindak sebagai wasit ke-empat. Serra kemudian membalas Mourinho dengan kalimat 'panas', "Mind your own f*cking business" dan "Sit down, everyone's taking the p*ss out of you."

APA BERIKUTNYA UNTUK JOSE MOURINHO? Ini kemenangan langka untuk The Special One, yang sering disorot karena tingkah laku kontroversialnya.