Wasit asal El Salvador, Iván Barton, membalas pernyataan Didier Deschamps, pelatih timnas Prancis, yang mengkritiknya usai laga Les Bleus melawan Spanyol di semifinal Piala Dunia 2026.

Deschamps berkata: "Jika saya mengatakan sesuatu saat ini, saya berisiko dianggap sebagai orang yang suka mengeluh karena kami kalah. Tetapi pertanyaan yang saya ajukan kepada Anda semua adalah: apakah wasit ini memiliki level yang dibutuhkan untuk memimpin pertandingan semifinal Piala Dunia?".

Pernyataan Deschamps itu muncul setelah Les Bleus kalah dari Spanyol dengan skor 2-0 di semifinal Piala Dunia 2026.

Dalam sebuah wawancara dengan jurnalis Jorge Ramos, yang dikutip oleh surat kabar "AS", wasit asal El Salvador itu menegaskan bahwa pernyataan pelatih Prancis tersebut tidak memengaruhinya, seraya menekankan bahwa pencapaiannya sampai ke level ini merupakan buah dari kerja keras selama bertahun-tahun.

Ia melanjutkan: "Tidak, sama sekali tidak. Setiap orang berhak menyampaikan pendapatnya. Kami sadar apa yang telah kami lalui, apa yang telah kami perjuangkan, dan bagaimana kami layak meraihnya, serta kami tahu alasan kami berada di sini. Tidak ada komentar apa pun yang akan menggoyahkan keyakinan kami terhadap tujuan kami".

Terlepas dari kontroversi yang terjadi, Barton mengungkapkan rasa bangganya yang besar bisa mewakili El Salvador di pentas dunia.

Wasit itu meyakini bahwa perjalanan kariernya membuktikan kemampuan para wasit dari negara-negara kecil untuk mencapai level tertinggi, dan ia berharap bisa menjadi teladan bagi wasit lainnya di kawasan tersebut.

Ia juga menyebutkan bahwa dukungan dan ucapan selamat yang ia terima dari Pierluigi Collina, ketua komite wasit FIFA, setelah pertandingan merupakan salah satu pencapaian terpentingnya dalam turnamen ini.