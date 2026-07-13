Wasit KNVB Rob Dieperink (38) meninggal dunia

Rob Dieperink telah meninggal dunia, demikian dikonfirmasi oleh KNVB pada Senin melalui siaran pers di situs webnya. Wasit KNVB tersebut meninggal pada usia 38 tahun.

Dieperink menjadi sorotan pada bulan Mei. Wasit asal Belanda dan pejabat VAR internasional ini ditahan setelah pertandingan Conference League antara Crystal Palace dan Fiorentina di London atas dugaan tiga tindak pidana, termasuk pelecehan seksual terhadap seorang anak laki-laki di bawah umur.

Pada akhirnya, semua tuduhan terhadap Dieperink dibatalkan oleh kepolisian London karena kurangnya bukti.

Di tingkat internasional, kasus ini berdampak besar bagi Dieperink. FIFA memutuskan untuk tidak membawa Dieperink—yang biasanya menjadi VAR tetap wasit Danny Makkelie—ke Piala Dunia di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

Federasi Sepak Bola Dunia tersebut menyatakan hanya ingin menggunakan ofisial yang memiliki reputasi tak tercela. Akhirnya, Willy Delajod dari Prancis ditambahkan ke daftar ofisial sebagai VAR tambahan.

KNVB juga memutuskan untuk tidak lagi menugaskan Dieperink sebagai VAR menjelang akhir musim lalu. Asosiasi tersebut telah berupaya sejak Juni untuk memfasilitasi kembalinya Dieperink. “Hal ini telah menimbulkan dampak yang sangat besar,” kata Kepala Wasit Raymond van Meenen saat diwawancarai ESPN. “Kondisinya sekarang cukup baik dan kami ingin mendampinginya secara optimal sepanjang proses ini. Segala upaya difokuskan agar dia bisa kembali bertugas di lapangan dan sebagai VAR setelah musim panas.”

Dalam kehidupan sehari-hari, Dieperink menjabat sebagai kepala wilayah di Pemerintah Kota Berkelland.

“Dengan meninggalnya Rob, dunia wasit kehilangan seorang wasit yang dihormati dengan pengalaman internasional, tetapi di atas segalanya, kami kehilangan seorang rekan yang baik. Doa dan pikiran kami tertuju kepada keluarganya, teman-temannya, dan semua orang yang dicintainya. Kami mendoakan agar mereka diberi kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi kehilangan besar ini,” demikian tertulis di situs web KNVB.

Dieperink telah aktif di sepak bola profesional sejak musim 2011/12, dengan pertandingan pertamanya di Vriendenloterij Eredivisie pada tahun 2017. Ia memimpin total 284 pertandingan di sepak bola profesional.

Wasit yang telah meninggal dunia tersebut merupakan bagian dari tim wasit EURO 2024 dan Olimpiade pada tahun yang sama. Pada tahun 2024, Dieperink bertugas sebagai asisten VAR pada final Liga Europa.