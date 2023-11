Momen Unik Wasit 'Killer' Pierluigi Collina Pakai Peci & Batik Jelang Piala Dunia U-17 2023 Di Indonesia

Pierluigi Collina menjadi orang yang bertanggung jawab menugaskan wasit-wasit di Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia.

Erick Thohir unggah momen unik bersama Pierluigi Collina

Sang wasit 'killer' mengenakan peci dan batik

Ditugaskan untuk menunjuk wasit-wasit terbaik di Piala Dunia U-17 2023

APA YANG TERJADI? Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengunggah momen kebersamaannya bersama wasit legendaris Pierluigi Collina. Uniknya, dalam unggahan tersebut terlihat Collina berpose mengenakan peci dan batik.

APA YANG DIKATAKAN: "Siapa yang tidak tahu Pierluigi Collina? Wasit legendaris yang sekarang menjadi Ketua Komite Wasit FIFA ini terkenal killer dan sangat disegani pemain waktu memimpin pertandingan," bunyi keterangan foto dalam unggahan Erick Thohir. "Saya punya dua foto ikonik bersama Pierluigi: Satu pakai batik, satu pakai peci."

SITUASINYA: Collina kini menjabat sebagai ketua komite wasit FIFA, dan ia ditugaskan untuk menunjuk wasit-wasit terbaik untuk memimpin pertandingan-pertandingan di Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia.

APA SELANJUTNYA? Partai pembuka Piala Dunia U-17 2023 akan digelar hari ini Jumat, 10 November 2023, dengan empat pertandingan akan dihelat hari ini: Panama vs Maroko, Mali vs Uzbekistan, Indonesia vs Ekuador dan Spanyol vs Kanada.