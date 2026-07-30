Wasit asal Slovenia, Slavko Vincic, yang memimpin pertandingan final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina, memecah keheningannya dengan mengomentari peristiwa-peristiwa yang mewarnai laga tersebut.

Vincic mengumumkan pengunduran dirinya dari dunia perwasitan setelah pertandingan final Piala Dunia, yang diwarnai sejumlah situasi kontroversial, sebelum akhirnya Spanyol memenanginya (1-0) setelah babak perpanjangan waktu dua kali.

Wasit Slovenia itu memberikan pernyataan kepada surat kabar Slovenia "Sport", dan ketika ditanya tentang percakapannya dengan Lionel Messi, kapten Argentina, selama pertandingan, ia menjawab: "Saya akan membiarkan percakapan itu tetap di atas lapangan. Namun saya bisa mengatakan bahwa Messi bersikap sportif," untuk menepis segala keraguan yang mungkin dimiliki para penggemar tentang dialog dengan bintang Argentina tersebut.

Mengenai penunjukannya untuk memimpin final Piala Dunia, ia menambahkan sebagaimana dikutip surat kabar "Marca": "Pada awalnya itu adalah sebuah kejutan. Kemudian saya merasa bangga dengan tim wasit kami, yang akan mewakili Slovenia di panggung penting ini, dalam ajang olahraga terbesar di dunia. Saya juga merasa bangga dengan Federasi Sepak Bola Slovenia dan badan perwasitan."

Ia melanjutkan: "Saya tahu bahwa ini adalah tanggung jawab yang besar. Kami harus layak atas kepercayaan ini dan menutup pertandingan dengan sukses."

Ia menambahkan: "Pertandingan Piala Dunia ini menghadirkan tekanan yang luar biasa bagi tim wasit, mengingat pentingnya duel antara dua kekuatan sepak bola dunia."

Ia melanjutkan mengenai penampilannya dan penampilan rekan-rekannya selama pertandingan: "Seluruh perjalanan karier perwasitan terangkum dalam satu pertandingan. Tanggung jawabnya sangat besar, meskipun saya yakin bahwa strategi kami sudah benar."

Wasit Slovenia itu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membenarkan penggunaan optimal teknologi asisten wasit video (VAR) selama pertandingan, dengan mengatakan: "Kesalahan bisa diperbaiki dengan meninjau rekaman. Dan dengan kecepatan sepak bola modern, mustahil untuk melihat segala sesuatu. Saya tidak bisa membayangkan perwasitan tanpa bantuan teknologi."