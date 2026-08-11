Wasit asal Somalia yang dikeluarkan dari Piala Dunia akan memimpin final Piala Super Eropa

Tersingkir dari Piala Dunia, wasit Omar Artan mendapat kompensasi dari UEFA lewat Piala Super Eropa. Sang pengadil lapangan asal Somalia itu, setelah melihat mimpi tampil di ajang Piala Dunia pupus akibat penolakan masuk ke Amerika Serikat pada Juni lalu, besok akan memimpin pertandingan pertamanya di benua lama, duel yang memperebutkan trofi pertama musim ini antara PSG dan Aston Villa.





Sebelum dimulainya Piala Dunia di Amerika, Artan tanpa sengaja menjadi sorotan setelah ditolak saat tiba di Bandara Internasional Miami, meski ia merupakan bagian dari kelompok wasit yang dipilih FIFA untuk turnamen tersebut. "Itu adalah periode yang sangat sulit, kata sang wasit dalam wawancara dengan situs UEFA. Banyak orang menunjukkan solidaritas kepada saya, karena ketika Anda bekerja selama bertahun-tahun untuk mewujudkan sebuah proyek dan pada akhirnya Anda tidak bisa menuntaskannya, itu adalah situasi yang benar-benar sulit untuk dihadapi".