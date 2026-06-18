Wasit asal Arab akan memimpin pertandingan antara Mesir dan Selandia Baru

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) telah memilih wasit asal Timur Tengah untuk memimpin pertandingan antara Mesir dan Selandia Baru, pada Senin dini hari mendatang, dalam putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia.

Akun FIFA di platform media sosial “X” menyebutkan bahwa wasit asal Uni Emirat Arab, Omar Al Ali, akan memimpin pertandingan antara Mesir dan Selandia Baru.

Omar Al Ali akan didampingi oleh dua asisten wasit, yaitu sesama warga negara Uni Emirat Arab, Mohamed Ahmed Youssef, dan Talib Al-Marri dari Qatar, serta wasit keempat asal Peru, Kevin Ortega.

Timnas Mesir, di bawah asuhan pelatih nasional Hossam Hassan, telah memulai perjalanan mereka di Piala Dunia dengan hasil imbang 1-1 melawan Belgia, sementara Timnas Selandia Baru bermain imbang 2-2 dengan Iran.

Pertandingan antara Mesir dan Selandia Baru akan digelar pada pukul empat dini hari Senin mendatang, waktu Makkah.

Timnas Mesir berharap dapat meraih kemenangan pertamanya sepanjang sejarah partisipasinya di putaran final Piala Dunia.