Tujuan terbesar Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, adalah menemukan keselarasan antara Vinicius Junior dan Kylian Mbappe, setelah tidak ada satu pun pelatih yang sejauh ini berhasil mengubah duet tersebut menjadi kemitraan serang yang kuat sejak keduanya berkumpul bersama.

Informasi ini disampaikan menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", yang mengisyaratkan bahwa pertanyaan yang selalu berulang adalah: "Vinicius atau Mbappe?" Namun kenyataannya, duet tersebut bisa, bahkan harus, bermain bersama dalam susunan pemain dan saling melengkapi satu sama lain, sesuatu yang belum pernah terjadi sejak keduanya berkumpul, dan kini menjadi tujuan terbesar Mourinho dalam kepulangannya ke benteng Santiago Bernabeu.

Jurnalis terkenal Tomas Roncero mengatakan, dalam program "El Larguero": "Ada orang-orang yang meragukan, karena mereka mengatakan bahwa di tengah semua yang terjadi dengan Vinicius, mungkin Mourinho akan berpikir untuk menempatkan Vini di bangku cadangan sesekali, seperti yang dilakukan Xabi Alonso. Tetapi justru sebaliknya. Ia tahu bahwa ia membutuhkannya, dan yang tidak ia inginkan adalah kehilangannya karena ia tahu bahwa ia akan menjadi pemain inti."

Jurnalis yang dikenal condong ke Real Madrid itu menambahkan: "Memang benar bahwa Vinicius tidak sedang menjalani periode terbaiknya, terutama pada tingkat inspirasi serangan. Namun saya diberitahu bahwa Mourinho selalu berada di sekelilingnya sepanjang waktu, memberikan dukungan yang nyata kepadanya, dan bukan hanya melalui tepukan di bahunya. Ia sepenuhnya menyadari bahwa tim bergantung pada Vinicius dan 10 pemain lainnya."

Ia melanjutkan: "Tujuan terbesarnya adalah agar Vinicius akhirnya selaras dengan Mbappe, karena posisi Bellingham tidak menimbulkan keraguan apa pun. Ia saat ini bermain di posisi idealnya, sebagai pengatur serangan yang maju dari belakang, dan ia akan mencetak banyak gol serta akan kembali ke level yang ia tunjukkan pada tahun pertamanya atau di Piala Dunia. Namun kenyataannya, tidak ada seorang pun yang mampu mengubah Vinicius dan Mbappe menjadi duet yang menakutkan bagi para pesaing."

Ia menutup: "Pada suatu hari salah satu dari mereka tampil, dan pada hari lain giliran yang satunya... dan mereka mencetak gol-gol indah, tetapi mereka tidak pernah pada saat yang sama berubah menjadi duet yang ganas dan saling melengkapi. Karena itu tidak seorang pun boleh memiliki keraguan apa pun, sebab tempat Vinicius dalam susunan inti tidak terancam bahaya apa pun."



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