Wales, daftar pemain yang dipanggil Bellamy untuk babak playoff: di final mereka bisa menghadapi Italia

Craig Bellamy, Pelatih Kepala Wales, telah mengumumkan daftar resmi 26 pemain yang akan bertanding dalam babak play-off untuk memperebutkan tiket ke Piala Dunia FIFA 2026. Perjalanan ini akan berlangsung bertahap, dimulai dengan semifinal melawan Bosnia dan Herzegovina pada Kamis, 26 Maret, di Cardiff City Stadium yang tiketnya sudah habis terjual. Jika berhasil, The Dragons akan menghadapi pemenang antara Italia dan Irlandia Utara di final play-off, kembali di Cardiff, pada Selasa, 31 Maret.





Pemenang babak play-off akan terbang ke Amerika Utara untuk fase final Piala Dunia, di mana undian telah menempatkan mereka di Grup B bersama Kanada, Swiss, dan Qatar. Sementara itu, Wales tidak akan diperkuat Ben Davies dari Tottenham, salah satu pemain kunci timnas Wales, yang absen karena cedera pergelangan kaki.





Penjaga gawang: Karl Darlow (Leeds), Danny Ward (Wrexham), Adam Davies (Sheffield Utd), Tom King (Everton).

Bek: Jay Dasilva (Coventry), Rhys Norrington-Davies (QPR), Dylan Lawlor (Cardiff), Ben Cabango (Swansea), Joe Rodon (Leeds), Neco Williams (Nottingham Forest), Ronan Kpakio (Cardiff).

Gelandang: Ethan Ampadu (Leeds), Josh Sheehan (Bolton), Jordan James (Leicester), Liam Cullen (Swansea), Joel Colwill (Cardiff), Harry Wilson (Fulham), David Brooks (Bournemouth).

Penyerang: Nathan Broadhead (Wrexham), Brennan Johnson (Crystal Palace), Sorba Thomas (Stoke), Mark Harris (Oxford), Lewis Koumas (Hull City), Dan James (Leeds), Rabbi Matondo (Rangers), Rubin Colwill (Cardiff).