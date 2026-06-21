FC Barcelona sedang menyelesaikan detail akhir kesepakatan kontrak permanen dengan penyerang muda Mesir, Hamza Abdelkarim (18 tahun), yang didatangkan dari Al-Ahly.

Klub asal Katalonia tersebut telah mengaktifkan opsi pembelian kontrak Hamza Abdelkarim pekan lalu, sesuai kesepakatan dengan Al-Ahly, yang mana pemain yang musim ini dipinjamkan ke tim "Juvenil A" (di bawah 19 tahun) di Barcelona, ke skuad tim utama secara permanen, dengan biaya 1,5 juta euro ditambah variabel, dalam kesepakatan yang diumumkan secara resmi oleh Al-Ahly melalui akun media sosialnya, sebagaimana dikonfirmasi oleh surat kabar Spanyol Mundo Deportivo.

Surat kabar tersebut mengungkapkan bahwa “pengumuman resmi akhir akan dilakukan mulai Senin depan, menurut sumber yang mengetahui proses pertukaran dokumen antara kedua klub”.

Laporan tersebut menambahkan: “Informasi menunjukkan bahwa kedua belah pihak (Al-Ahly dan Barcelona) saat ini sedang bertukar dokumen dan menyelesaikan prosedur birokrasi yang diperlukan, dengan perkiraan bahwa semua pengaturan akan selesai sebelum 30 Juni mendatang, yang merupakan batas waktu yang disepakati untuk memenuhi persyaratan kesepakatan tersebut.”

Langkah-langkah ini terjadi saat pemain asal Mesir tersebut sedang membela timnas negaranya di ajang Piala Dunia 2026.

Mundo Deportivo menyoroti pengaduan yang diajukan oleh klub “Al-Kom Al-Ahmar” – tempat Abdelkarim memulai kariernya – di mana Al-Ahly menuntut sebagian dari nilai kesepakatan sebagai hak sponsor.

Laporan tersebut ditutup dengan pernyataan: “Namun, sengketa ini sama sekali tidak memengaruhi Barcelona dan bukan merupakan tanggung jawabnya, karena hal ini ditangani sebagai urusan internal antara kedua klub Mesir tersebut.”

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