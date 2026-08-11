"Waktu Penentuan" Semakin Dekat: Celtic Panggil Haitham Hassan

Transfer sayap berbakat, Haissem Hassan, ke skuad Celtic asal Skotlandia semakin mendekati garis akhir, dengan kedatangan sang pemain ke Britania Raya yang dinantikan dalam beberapa jam mendatang untuk menuntaskan proses kepindahannya secara resmi.

Sumber-sumber dekat klub Real Oviedo mengungkap kepada situs CeltsAreHere bahwa Haissem Hassan akan meninggalkan Spanyol menuju Inggris hari Selasa ini, sebagai indikasi kuat bahwa negosiasi antara kedua klub telah memasuki tahap-tahap krusial.

Meski kesepakatan ini masih digambarkan hingga Senin pagi sebagai "hampir rampung" tanpa tanda tangan resmi, perkembangan terkini menunjukkan adanya kemajuan besar, di mana pemain berusia 24 tahun itu telah memulai proses mendapatkan izin perjalanan, seiring para pejabat Celtic dan Oviedo bekerja untuk memberikan sentuhan akhir pada kesepakatan tersebut.

Masih ada beberapa langkah akhir sebelum pengumuman resmi, karena semua pihak berhati-hati untuk tidak terburu-buru hingga seluruh klausul disepakati, terutama lolosnya tes medis yang dijadwalkan begitu sang pemain tiba di Glasgow, yang akan menjadi penentu dalam penuntasan kesepakatan ini.

Detail finansial yang menarik

Dari sisi finansial, nilai dasar kesepakatan ini mencapai sekitar 6 juta pound sterling, dengan bonus tambahan yang terkait dengan performa yang dapat menaikkan total nilai kesepakatan hingga 8,5 juta pound sterling, sebuah nilai yang akan menjadi pemulihan finansial penting bagi klub Real Oviedo.

Dalam konteks yang sama, klub Villarreal akan mendapatkan keuntungan dari kesepakatan ini, setelah mempertahankan porsi 40% dari hak penjualan pemain saat kepindahan sebelumnya ke Oviedo, di mana klub berjuluk Kapal Selam Kuning itu akan memperoleh sekitar 2,4 juta euro dari nilai kepindahan Hassan ke Celtic.

Absennya Haissem Hassan dari susunan pemain terakhir Real Oviedo pada laga uji coba melawan Le Havre asal Prancis sempat menimbulkan tanda tanya, sebelum klub Spanyol itu menegaskan bahwa pencoretan tersebut bukan karena cedera, melainkan dalam rangka semakin dekatnya kepergiannya.

Tampaknya keinginan sang pemain menjadi faktor penentu dalam jalannya negosiasi, di mana Hassan menunjukkan tekad yang besar untuk pindah ke markas Parkhead sejak awal, sehingga Celtic kini semakin dekat untuk menuntaskan salah satu target lini serang utamanya di bursa transfer kali ini.