Waktu Kickoff Piala Dunia 2026 Hari Ini: Jadwal Lengkap Waktu Timur (ET)

Kita seolah-olah sudah bisa mencium aroma rumput yang baru dipotong dan mendengar sorak-sorai penonton. Namun, sebelum Anda mengosongkan jadwal untuk sisa hari ini, mari kita periksa jadwalnya sebentar: Piala Dunia FIFA 2026 baru akan resmi dimulai pada Kamis, 11 Juni 2026.





Meskipun tidak ada pertandingan yang berlangsung di lapangan hari ini, jadwal siaran resmi FIFA dan FOX Sports sudah ditetapkan. Karena turnamen bersejarah yang diikuti 48 tim ini diselenggarakan di seluruh Amerika Utara (AS, Kanada, dan Meksiko), penggemar di Pantai Timur akan mendapatkan pengalaman yang jauh lebih baik. Tidak perlu lagi alarm jam 3 pagi atau sesi menonton di tengah malam yang membuat mengantuk tahun ini. Sebaliknya, pemirsa di Zona Waktu Timur (ET) akan mendapatkan jadwal harian yang lancar untuk pertandingan pagi, siang, dan prime time.

Di bawah ini adalah panduan definitif GOAL mengenai slot waktu yang berulang dalam turnamen ini dan jadwal ET yang tepat untuk pekan pembuka yang sangat dinantikan.













Slot Waktu Harian Standar Piala Dunia 2026 (ET)

Selama babak penyisihan grup yang terdiri dari 72 pertandingan, pertandingan akan dijadwalkan secara bergantian sepanjang hari untuk memastikan penggemar dapat menonton aksi langsung sebanyak mungkin. Jika Anda merencanakan jadwal kerja dari rumah atau mengatur waktu bersantai di sofa, berikut adalah slot waktu yang perlu Anda tandai di kalender:

Slot Waktu Pagi: 12:00 ET / 13:00 ET (Sempurna untuk menonton pertandingan saat istirahat makan siang)

Jendela Sore: 15.00 ET / 16.00 ET / 17.00 ET (Sempurna untuk ditonton setelah pulang kerja)

Jendela Prime-Time: 19:00 ET / 20:00 ET / 21:00 ET (Pertandingan unggulan di malam hari)

Jendela Malam: 10:00 PM ET / 11:00 PM ET / 12:00 AM ET (Kota-kota tuan rumah di Pantai Barat seperti LA, Seattle, dan Vancouver)





📅 Piala Dunia 2026: Jadwal Pertandingan Pekan Pembukaan (Waktu Timur)

Tanggal Pertandingan Waktu Kickoff (ET) Tempat / Kota Tuan Rumah Siaran Langsung Kamis, 11 Juni Meksiko vs. Afrika Selatan 15.00 Stadion Kota Meksiko FOX, Tubi 4K / Univision

Korea Selatan vs. Republik Ceko 22.00 Stadion Guadalajara FS1 / Universo Jumat, 12 Juni Kanada vs. Bosnia dan Herzegovina 15.00 Stadion Toronto FOX / TSN

Amerika Serikat vs. Paraguay 21.00 Stadion SoFi (Los Angeles) FOX / Peacock Sabtu, 13 Juni Qatar vs. Swiss 15.00 Wilayah Teluk San Francisco FOX

Brasil vs. Maroko 18.00 New York New Jersey FS1

Haiti vs. Skotlandia 21.00 Stadion Boston FS1

Australia vs. Turki 00.00 (Malam) BC Place (Vancouver) FOX Minggu, 14 Juni Jerman vs. Curaçao 13.00 Stadion Houston FOX

Belanda vs. Jepang 16.00 Stadion Dallas FOX

Pantai Gading vs. Ekuador 19.00 Stadion Philadelphia FS1

Swedia vs. Tunisia 22.00 Stadion Monterrey FS1









Tempat Menonton Pertandingan di Pantai Timur

Jika Anda memutuskan untuk berhenti berlangganan TV kabel sebelum hari pembukaan, ada beberapa cara utama untuk mendapatkan siaran definisi tinggi:

Fubo (Pilihan Premium): Menyediakan semua jaringan berbahasa Inggris dan Spanyol ( FOX, FS1, Telemundo, Universo ) serta mencakup DVR Cloud Tanpa Batas jika Anda perlu merekam pertandingan sore hari saat terjebak di kantor. Peacock (Pusat Bahasa Spanyol): Menayangkan langsung semua 104 pertandingan dalam bahasa Spanyol melalui Telemundo Deportes dan Universo seharga $10,99/bulan (paket Premium). FOX One & Tubi (Platform Bahasa Inggris): Layanan berlangganan mandiri baru FOX akan menayangkan setiap menit aksi, sementara platform streaming gratis mereka, Tubi , akan menampilkan siaran ulang pertandingan 24 jam non-stop dan bagian sorotan on-demand sepenuhnya gratis.