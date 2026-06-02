Waktu Kickoff Piala Dunia 2026 Hari Ini: Jadwal Lengkap Waktu Tengah (CT)

Kita seolah-olah sudah bisa mencium aroma makanan stadion dan merasakan antusiasme yang semakin memuncak. Namun, sebelum Anda mengisi kulkas dan mengosongkan jadwal Anda sepenuhnya untuk sisa hari ini, mari kita hentikan sejenak untuk meninjau kenyataan: Piala Dunia FIFA 2026 baru akan resmi dimulai pada Kamis, 11 Juni 2026.
Meskipun tidak ada pertandingan langsung di lapangan hari ini, jadwal siaran resmi dan slot pertandingan sudah ditetapkan sepenuhnya. Karena turnamen bersejarah yang diikuti 48 tim ini diselenggarakan bersama di seluruh Amerika Utara (AS, Kanada, dan Meksiko), penggemar yang menonton dari Zona Waktu Tengah berada dalam posisi yang sangat menguntungkan.
Ucapkan selamat tinggal pada alarm jam 2:00 pagi yang menyiksa atau upaya menonton pertandingan dini hari secara diam-diam di bawah meja seperti pada turnamen sebelumnya di Eropa atau Asia. Sebaliknya, pemirsa Zona Waktu Tengah (CT) akan menikmati rutinitas impian berupa pertandingan saat minum kopi di pagi hari, pertarungan seru saat istirahat makan siang, dan dua pertandingan berturut-turut di jam tayang utama malam hari.
Di bawah ini adalah panduan definitif GOAL mengenai slot waktu yang berulang dalam turnamen ini dan jadwal MT yang tepat untuk pekan pembukaan yang sangat dinantikan.
📅 Piala Dunia 2026: Jadwal Pertandingan Minggu Pembukaan (Waktu Tengah)
Tanggal
Pertandingan
Waktu Kickoff (CT)
Tempat / Kota Tuan Rumah
Siaran Langsung
Kamis, 11 Juni
Meksiko vs. Afrika Selatan
14.00
Stadion Kota Meksiko
FOX, Tubi 4K / Univision
Korea Selatan vs. Republik Ceko
21.00
Stadion Guadalajara
FS1 / Universo
Jumat, 12 Juni
Kanada vs. Bosnia dan Herzegovina
14.00
Stadion Toronto
FOX / TSN
Amerika Serikat vs. Paraguay
20.00
Stadion SoFi (Los Angeles)
FOX / Peacock
Sabtu, 13 Juni
Qatar vs. Swiss
14.00
Wilayah Teluk San Francisco
FOX
Brasil vs. Maroko
17.00
New York New Jersey
FS1
Haiti vs. Skotlandia
20.00
Stadion Boston
FS1
Australia vs. Turki
23.00
BC Place (Vancouver)
FOX
Minggu, 14 Juni
Jerman vs. Curaçao
12.00 (Siang)
Stadion Houston
FOX
Belanda vs. Jepang
15.00
Stadion Dallas
FOX
Pantai Gading vs. Ekuador
18.00
Stadion Philadelphia
FS1
Swedia vs. Tunisia
21.00
Stadion Monterrey
FS1
Blok Waktu Harian Piala Dunia 2026 (CT)
Selama babak penyisihan grup yang terdiri dari 72 pertandingan, jadwal pertandingan akan diatur secara berurutan untuk memastikan penggemar sepak bola dapat menyaksikan sebanyak mungkin pertandingan berturut-turut. Jika Anda sedang merencanakan jadwal kerja dari rumah atau blok kalender musim panas Anda, berikut adalah jendela waktu yang berulang yang perlu Anda pertimbangkan:
- Sesi Siang Awal (11:00 / 12:00 siang CT): Siaran latar yang sempurna untuk diputar di monitor kedua Anda saat membersihkan kotak masuk pagi atau bersiap-siap makan siang.
- Jendela Sore Hari (14.00 / 15.00 / 16.00 CT): Hiburan ideal di hari kerja untuk menemani Anda hingga akhir shift sambil menonton pertandingan sepak bola internasional elit.
- Jendela Setelah Bekerja/Makan Malam (17:00 / 18:00 / 19:00 CT): Pertandingan unggulan yang disiarkan pada jam-jam puncak penonton tepat saat Anda logout dan bersiap untuk malam hari.
- Penutup Malam di Jam Prime Time (20.00 / 21.00 / 23.00 CT): Pertandingan-pertandingan penting yang diselenggarakan di kota-kota Pantai Barat seperti Los Angeles, Seattle, dan Vancouver.
Tempat Menonton Streaming di Zona Waktu Tengah
Jika Anda berencana untuk berhenti berlangganan TV kabel sepenuhnya sebelum hari pembukaan tiba, beberapa platform digital utama akan menawarkan siaran yang paling jernih dan andal:
- Fubo (Pilihan Penggemar Olahraga): Menayangkan semua jaringan turnamen penting dalam bahasa Inggris dan Spanyol (FOX, FS1, Telemundo, Universo). Termasuk fitur Unlimited Cloud DVR jika Anda perlu merekam pertandingan pukul 14.00 saat terjebak dalam rapat klien.
- Peacock (Pusat Bahasa Spanyol): Menayangkan langsung semua 104 pertandingan dalam bahasa Spanyol melalui Telemundo Deportes dan Universo seharga $10,99/bulan (tingkat Premium).
- FOX One & Tubi (Pusat Gratis & Mandiri): Aplikasi premium terbaru FOX, FOX One, akan menawarkan streaming langsung ke konsumen untuk setiap menit pertandingan. Sementara itu, layanan streaming gratis yang didukung iklan, Tubi, akan memiliki bagian khusus Piala Dunia yang menampilkan siaran ulang pertandingan 24 jam dan cuplikan ringkas sesuai permintaan.
📺 Catatan Streaming 4K: Berencana memaksimalkan layar ultra-HD Anda untuk pertandingan USMNT di SoFi Stadium? Pastikan jaringan Wi-Fi rumah Anda mempertahankan kecepatan stabil setidaknya 25 Mbps untuk menghindari pikselasi mendadak atau buffering tepat saat seorang striker melepaskan diri menuju gawang.