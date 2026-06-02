Waktu Kickoff Piala Dunia 2026 Hari Ini: Jadwal Lengkap Waktu Tengah (CT)

Kita seolah-olah sudah bisa mencium aroma makanan stadion dan merasakan antusiasme yang semakin memuncak. Namun, sebelum Anda mengisi kulkas dan mengosongkan jadwal Anda sepenuhnya untuk sisa hari ini, mari kita hentikan sejenak untuk meninjau kenyataan: Piala Dunia FIFA 2026 baru akan resmi dimulai pada Kamis, 11 Juni 2026.





Meskipun tidak ada pertandingan langsung di lapangan hari ini, jadwal siaran resmi dan slot pertandingan sudah ditetapkan sepenuhnya. Karena turnamen bersejarah yang diikuti 48 tim ini diselenggarakan bersama di seluruh Amerika Utara (AS, Kanada, dan Meksiko), penggemar yang menonton dari Zona Waktu Tengah berada dalam posisi yang sangat menguntungkan.

Ucapkan selamat tinggal pada alarm jam 2:00 pagi yang menyiksa atau upaya menonton pertandingan dini hari secara diam-diam di bawah meja seperti pada turnamen sebelumnya di Eropa atau Asia. Sebaliknya, pemirsa Zona Waktu Tengah (CT) akan menikmati rutinitas impian berupa pertandingan saat minum kopi di pagi hari, pertarungan seru saat istirahat makan siang, dan dua pertandingan berturut-turut di jam tayang utama malam hari.

Di bawah ini adalah panduan definitif GOAL mengenai slot waktu yang berulang dalam turnamen ini dan jadwal MT yang tepat untuk pekan pembukaan yang sangat dinantikan.





📅 Piala Dunia 2026: Jadwal Pertandingan Minggu Pembukaan (Waktu Tengah)

Tanggal Pertandingan Waktu Kickoff (CT) Tempat / Kota Tuan Rumah Siaran Langsung Kamis, 11 Juni Meksiko vs. Afrika Selatan 14.00 Stadion Kota Meksiko FOX, Tubi 4K / Univision

Korea Selatan vs. Republik Ceko 21.00 Stadion Guadalajara FS1 / Universo Jumat, 12 Juni Kanada vs. Bosnia dan Herzegovina 14.00 Stadion Toronto FOX / TSN

Amerika Serikat vs. Paraguay 20.00 Stadion SoFi (Los Angeles) FOX / Peacock Sabtu, 13 Juni Qatar vs. Swiss 14.00 Wilayah Teluk San Francisco FOX

Brasil vs. Maroko 17.00 New York New Jersey FS1

Haiti vs. Skotlandia 20.00 Stadion Boston FS1

Australia vs. Turki 23.00 BC Place (Vancouver) FOX Minggu, 14 Juni Jerman vs. Curaçao 12.00 (Siang) Stadion Houston FOX

Belanda vs. Jepang 15.00 Stadion Dallas FOX

Pantai Gading vs. Ekuador 18.00 Stadion Philadelphia FS1

Swedia vs. Tunisia 21.00 Stadion Monterrey FS1

Blok Waktu Harian Piala Dunia 2026 (CT)

Selama babak penyisihan grup yang terdiri dari 72 pertandingan, jadwal pertandingan akan diatur secara berurutan untuk memastikan penggemar sepak bola dapat menyaksikan sebanyak mungkin pertandingan berturut-turut. Jika Anda sedang merencanakan jadwal kerja dari rumah atau blok kalender musim panas Anda, berikut adalah jendela waktu yang berulang yang perlu Anda pertimbangkan:

Sesi Siang Awal (11:00 / 12:00 siang CT): Siaran latar yang sempurna untuk diputar di monitor kedua Anda saat membersihkan kotak masuk pagi atau bersiap-siap makan siang.

Jendela Sore Hari (14.00 / 15.00 / 16.00 CT): Hiburan ideal di hari kerja untuk menemani Anda hingga akhir shift sambil menonton pertandingan sepak bola internasional elit.

Jendela Setelah Bekerja/Makan Malam (17:00 / 18:00 / 19:00 CT): Pertandingan unggulan yang disiarkan pada jam-jam puncak penonton tepat saat Anda logout dan bersiap untuk malam hari.

Penutup Malam di Jam Prime Time (20.00 / 21.00 / 23.00 CT): Pertandingan-pertandingan penting yang diselenggarakan di kota-kota Pantai Barat seperti Los Angeles, Seattle, dan Vancouver.









Tempat Menonton Streaming di Zona Waktu Tengah

Jika Anda berencana untuk berhenti berlangganan TV kabel sepenuhnya sebelum hari pembukaan tiba, beberapa platform digital utama akan menawarkan siaran yang paling jernih dan andal:

Fubo (Pilihan Penggemar Olahraga): Menayangkan semua jaringan turnamen penting dalam bahasa Inggris dan Spanyol ( FOX, FS1, Telemundo, Universo ). Termasuk fitur Unlimited Cloud DVR jika Anda perlu merekam pertandingan pukul 14.00 saat terjebak dalam rapat klien. Peacock (Pusat Bahasa Spanyol): Menayangkan langsung semua 104 pertandingan dalam bahasa Spanyol melalui Telemundo Deportes dan Universo seharga $10,99/bulan (tingkat Premium). FOX One & Tubi (Pusat Gratis & Mandiri): Aplikasi premium terbaru FOX, FOX One , akan menawarkan streaming langsung ke konsumen untuk setiap menit pertandingan. Sementara itu, layanan streaming gratis yang didukung iklan, Tubi , akan memiliki bagian khusus Piala Dunia yang menampilkan siaran ulang pertandingan 24 jam dan cuplikan ringkas sesuai permintaan.