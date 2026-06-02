Waktu Kickoff Piala Dunia 2026 Hari Ini: Jadwal Lengkap Waktu Pasifik (PT)

Kita seolah-olah sudah bisa merasakan cita rasa makanan stadion dan merasakan energi yang semakin memuncak. Namun, sebelum Anda mengisi kulkas dan menyisihkan seluruh jadwal hari ini, mari kita lakukan pengecekan realitas singkat: Piala Dunia FIFA 2026 baru akan resmi dimulai pada Kamis, 11 Juni 2026.





Meskipun tidak ada pertandingan langsung di lapangan hari ini, jadwal siaran resmi dan jadwal pertandingan sudah ditetapkan sepenuhnya. Karena turnamen ini diselenggarakan di Amerika Utara (AS, Kanada, dan Meksiko), penggemar di Pantai Barat akan mendapatkan peningkatan logistik yang signifikan.

Ucapkan selamat tinggal pada alarm jam 4 pagi atau mencoba menonton siaran langsung pertandingan secara diam-diam di bawah meja saat fajar seperti pada turnamen sebelumnya di Eropa atau Asia. Sebaliknya, pemirsa di Zona Waktu Pasifik (PT) akan menikmati rutinitas luar biasa berupa pertandingan saat minum kopi pagi, pertandingan seru saat istirahat makan siang, dan dua pertandingan berturut-turut di malam hari pada jam tayang utama.

Di bawah ini adalah panduan definitif GOAL mengenai slot waktu yang berulang dalam turnamen ini dan jadwal PT yang tepat untuk pekan pembukaan yang sangat dinantikan.









📅 Piala Dunia 2026: Jadwal Pertandingan Minggu Pembukaan (Waktu Pasifik)

Tanggal Pertandingan Waktu Kickoff (PT) Tempat / Kota Tuan Rumah Siaran Langsung Kamis, 11 Juni Meksiko vs. Afrika Selatan 12:00 siang Stadion Kota Meksiko FOX, Tubi 4K / Univision

Korea Selatan vs. Republik Ceko 19.00 Stadion Guadalajara FS1 / Universo Jumat, 12 Juni Kanada vs. Bosnia dan Herzegovina 12.00 (Siang) Stadion Toronto FOX / TSN

Amerika Serikat vs. Paraguay 18.00 Stadion SoFi (Los Angeles) FOX / Peacock Sabtu, 13 Juni Qatar vs. Swiss 12.00 Wilayah Teluk San Francisco FOX

Brasil vs. Maroko 15.00 New York New Jersey FS1

Haiti vs. Skotlandia 18.00 Stadion Boston FS1

Australia vs. Turki 21.00 BC Place (Vancouver) FOX Minggu, 14 Juni Jerman vs. Curaçao 10.00 Stadion Houston FOX

Belanda vs. Jepang 13.00 Stadion Dallas FOX

Pantai Gading vs. Ekuador 16.00 Stadion Philadelphia FS1

Swedia vs. Tunisia 19.00 Stadion Monterrey FS1

Blok Waktu Harian Piala Dunia 2026 (PT)

Selama babak penyisihan grup yang terdiri dari 72 pertandingan, jadwal pertandingan akan diatur secara bergantian sepanjang hari agar para penggemar dapat menyaksikan sebanyak mungkin pertandingan berturut-turut. Jika Anda ingin menyusun jadwal kerja atau blok kalender di Pantai Barat, berikut adalah waktu-waktu yang perlu diperhatikan:

Sesi Kopi Pagi (09.00 / 10.00 WIB): Cocok untuk dijalankan di layar kedua sambil membersihkan kotak masuk Anda.

Jendela Istirahat Makan Siang (12:00 siang / 1:00 siang PT): Sempurna untuk menonton pertandingan ganda yang menarik saat makan siang.

Jendela Setelah Bekerja (16.00 / 17.00 PT): Saksikan babak kedua tepat saat Anda logout di malam hari.

Prime-Time Nightcap (19:00 / 20:00 / 21:00 PT): Pertandingan unggulan, menampilkan pertandingan tuan rumah di Los Angeles, Seattle, dan Vancouver.









Tempat Menonton Streaming di Pantai Barat

Jika Anda berencana untuk benar-benar berhenti berlangganan TV kabel sebelum hari pembukaan tiba, beberapa platform utama akan memberi Anda siaran digital yang paling jernih:

Fubo (Pilihan Penggemar Olahraga): Menayangkan setiap saluran penting berbahasa Inggris dan Spanyol ( FOX, FS1, Telemundo, Universo ). Platform ini menyertakan fitur Unlimited Cloud DVR yang praktis jika Anda perlu merekam pertandingan pagi saat terjebak dalam rapat. Peacock (Pusat Bahasa Spanyol): Menayangkan langsung semua 104 pertandingan dalam bahasa Spanyol melalui Telemundo Deportes dan Universo seharga $10,99/bulan (paket Premium). FOX One & Tubi (Platform Gratis dan Mandiri): Aplikasi premium FOX, FOX One , akan menyiarkan langsung setiap menit pertandingan, sementara layanan streaming gratis mereka, Tubi , akan menyediakan pusat khusus Piala Dunia dengan siaran ulang pertandingan 24 jam dan sorotan ringkas on-demand.