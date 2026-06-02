FIFA World Cup 2026 Venues - Los Angeles Stadium
Waktu Kickoff Piala Dunia 2026 Hari Ini: Jadwal Lengkap Waktu Pasifik (PT)

Panduan lengkap tentang cara menonton siaran langsung setiap pertandingan Piala Dunia di Zona Waktu Pasifik

Kita seolah-olah sudah bisa merasakan cita rasa makanan stadion dan merasakan energi yang semakin memuncak. Namun, sebelum Anda mengisi kulkas dan menyisihkan seluruh jadwal hari ini, mari kita lakukan pengecekan realitas singkat: Piala Dunia FIFA 2026 baru akan resmi dimulai pada Kamis, 11 Juni 2026.


Meskipun tidak ada pertandingan langsung di lapangan hari ini, jadwal siaran resmi dan jadwal pertandingan sudah ditetapkan sepenuhnya. Karena turnamen ini diselenggarakan di Amerika Utara (AS, Kanada, dan Meksiko), penggemar di Pantai Barat akan mendapatkan peningkatan logistik yang signifikan.

Ucapkan selamat tinggal pada alarm jam 4 pagi atau mencoba menonton siaran langsung pertandingan secara diam-diam di bawah meja saat fajar seperti pada turnamen sebelumnya di Eropa atau Asia. Sebaliknya, pemirsa di Zona Waktu Pasifik (PT) akan menikmati rutinitas luar biasa berupa pertandingan saat minum kopi pagi, pertandingan seru saat istirahat makan siang, dan dua pertandingan berturut-turut di malam hari pada jam tayang utama.

Di bawah ini adalah panduan definitif GOAL mengenai slot waktu yang berulang dalam turnamen ini dan jadwal PT yang tepat untuk pekan pembukaan yang sangat dinantikan.



📅 Piala Dunia 2026: Jadwal Pertandingan Minggu Pembukaan (Waktu Pasifik)

Tanggal

Pertandingan

Waktu Kickoff (PT)

Tempat / Kota Tuan Rumah

Siaran Langsung

Kamis, 11 Juni

Meksiko vs. Afrika Selatan

12:00 siang

Stadion Kota Meksiko

FOX, Tubi 4K / Univision


Korea Selatan vs. Republik Ceko

19.00

Stadion Guadalajara

FS1 / Universo

Jumat, 12 Juni

Kanada vs. Bosnia dan Herzegovina

12.00 (Siang)

Stadion Toronto

FOX / TSN


Amerika Serikat vs. Paraguay

18.00

Stadion SoFi (Los Angeles)

FOX / Peacock

Sabtu, 13 Juni

Qatar vs. Swiss

12.00

Wilayah Teluk San Francisco

FOX


Brasil vs. Maroko

15.00

New York New Jersey

FS1


Haiti vs. Skotlandia

18.00

Stadion Boston

FS1


Australia vs. Turki

21.00

BC Place (Vancouver)

FOX

Minggu, 14 Juni

Jerman vs. Curaçao

10.00

Stadion Houston

FOX


Belanda vs. Jepang

13.00

Stadion Dallas

FOX


Pantai Gading vs. Ekuador

16.00

Stadion Philadelphia

FS1


Swedia vs. Tunisia

19.00

Stadion Monterrey

FS1

Blok Waktu Harian Piala Dunia 2026 (PT)

Selama babak penyisihan grup yang terdiri dari 72 pertandingan, jadwal pertandingan akan diatur secara bergantian sepanjang hari agar para penggemar dapat menyaksikan sebanyak mungkin pertandingan berturut-turut. Jika Anda ingin menyusun jadwal kerja atau blok kalender di Pantai Barat, berikut adalah waktu-waktu yang perlu diperhatikan:

  • Sesi Kopi Pagi (09.00 / 10.00 WIB): Cocok untuk dijalankan di layar kedua sambil membersihkan kotak masuk Anda.
  • Jendela Istirahat Makan Siang (12:00 siang / 1:00 siang PT): Sempurna untuk menonton pertandingan ganda yang menarik saat makan siang.
  • Jendela Setelah Bekerja (16.00 / 17.00 PT): Saksikan babak kedua tepat saat Anda logout di malam hari.
  • Prime-Time Nightcap (19:00 / 20:00 / 21:00 PT): Pertandingan unggulan, menampilkan pertandingan tuan rumah di Los Angeles, Seattle, dan Vancouver.



Tempat Menonton Streaming di Pantai Barat

Jika Anda berencana untuk benar-benar berhenti berlangganan TV kabel sebelum hari pembukaan tiba, beberapa platform utama akan memberi Anda siaran digital yang paling jernih:

  1. Fubo (Pilihan Penggemar Olahraga): Menayangkan setiap saluran penting berbahasa Inggris dan Spanyol (FOX, FS1, Telemundo, Universo). Platform ini menyertakan fitur Unlimited Cloud DVR yang praktis jika Anda perlu merekam pertandingan pagi saat terjebak dalam rapat.
  2. Peacock (Pusat Bahasa Spanyol): Menayangkan langsung semua 104 pertandingan dalam bahasa Spanyol melalui Telemundo Deportes dan Universo seharga $10,99/bulan (paket Premium).
  3. FOX One & Tubi (Platform Gratis dan Mandiri): Aplikasi premium FOX, FOX One, akan menyiarkan langsung setiap menit pertandingan, sementara layanan streaming gratis mereka, Tubi, akan menyediakan pusat khusus Piala Dunia dengan siaran ulang pertandingan 24 jam dan sorotan ringkas on-demand.

📺 Catatan Streaming 4K: Berencana memaksimalkan layar 4K Anda untuk menonton pertandingan USMNT di SoFi Stadium? Pastikan jaringan Wi-Fi rumah Anda mempertahankan kecepatan stabil minimal 25 Mbps untuk menghindari pikselasi mendadak atau buffering tepat saat wasit memeriksa monitor VAR.

