Waktu Kickoff Piala Dunia 2026 Hari Ini: Jadwal Lengkap dalam Waktu Timur (ET)

Kita seolah-olah sudah bisa mencium aroma rumput yang baru dipotong dan mendengar sorak-sorai penonton. Namun, sebelum Anda mengosongkan jadwal untuk sisa hari ini, mari kita periksa dulu jadwalnya: Piala Dunia FIFA 2026 baru akan secara resmi dimulai pada Kamis, 11 Juni 2026.





Meskipun tidak ada pertandingan yang berlangsung di lapangan hari ini, jadwal siaran resmi FIFA dan FOX Sports sudah ditetapkan. Karena turnamen bersejarah yang diikuti 48 tim ini diselenggarakan di seluruh Amerika Utara (AS, Kanada, dan Meksiko), para penggemar di Pantai Timur akan mendapatkan pengalaman menonton yang jauh lebih baik. Tahun ini, tidak perlu lagi menyetel alarm pukul 03.00 atau menonton pertandingan di tengah malam dalam keadaan mengantuk. Sebaliknya, pemirsa di Zona Waktu Timur (ET) akan disuguhi rangkaian pertandingan harian yang lancar, mulai dari pagi, sore, hingga prime time.

Berikut panduan lengkap GOAL mengenai slot waktu yang berulang dalam turnamen ini serta jadwal ET yang tepat untuk pekan pembuka yang sangat dinantikan.













Slot Waktu Harian Standar Piala Dunia 2026 (ET)

Selama babak penyisihan grup yang terdiri dari 72 pertandingan, jadwal pertandingan akan diatur secara bergantian sepanjang hari untuk memastikan para penggemar dapat menonton aksi langsung sebanyak mungkin. Jika Anda sedang merencanakan jadwal kerja dari rumah atau mengatur waktu bersantai di sofa, berikut adalah slot waktu yang perlu Anda tandai di kalender:

Slot Waktu Pagi: 12:00 siang ET / 1:00 siang ET (Sempurna untuk menonton pertandingan saat istirahat makan siang)

Slot Sore: 3:00 PM ET / 4:00 PM ET / 5:00 PM ET (Sempurna untuk menonton setelah pulang kerja)

Jendela Prime-Time: 7:00 PM ET / 8:00 PM ET / 9:00 PM ET (Pertandingan unggulan di malam hari)

Jendela Pertandingan Malam: 10:00 PM ET / 11:00 PM ET / 12:00 AM ET (Kota-kota tuan rumah di Pantai Barat seperti LA, Seattle, dan Vancouver)





📅 Piala Dunia 2026: Hasil Pertandingan Minggu Pembukaan (Waktu Timur)

Hari-hari pembukaan yang bersejarah ini memberikan gambaran luar biasa tentang bagaimana blok waktu ini beroperasi secara real-time. Berikut adalah hasil pertandingan pekan pembukaan yang sangat dinanti-nantikan di berbagai jaringan, kini telah diperbarui dengan skor akhir:

Tanggal Pertandingan Waktu Kickoff (ET) / Hasil Tempat / Kota Tuan Rumah Siaran Langsung Kamis, 11 Juni Meksiko vs. Afrika Selatan Meksiko 2, Afrika Selatan 0 Stadion Kota Meksiko FOX, Tubi 4K / Univision

Korea Selatan vs. Republik Ceko Korea Selatan 2, Republik Ceko 1 Stadion Guadalajara FS1 / Universo Jumat, 12 Juni Kanada vs. Bosnia dan Herzegovina Kanada 1, Bosnia dan Herzegovina 1 Stadion Toronto FOX / TSN

Amerika Serikat vs. Paraguay AS 4, Paraguay 1 Stadion SoFi (Los Angeles) FOX / Peacock Sabtu, 13 Juni Qatar vs. Swiss Qatar 1, Swiss 1 Wilayah Teluk San Francisco FOX

Brasil vs. Maroko Brasil 1, Maroko 1 Stadion New York New Jersey FS1

Haiti vs. Skotlandia Haiti 0, Skotlandia 1 Stadion Boston FS1

Australia vs. Turki Australia 2, Turki 0 BC Place (Vancouver) FOX Minggu, 14 Juni Jerman vs. Curaçao Jerman 7, Curaçao 1 Stadion Houston FOX

Belanda vs. Jepang Belanda 2, Jepang 2 Stadion Dallas FOX

Pantai Gading vs. Ekuador Pantai Gading 1, Ekuador 0 Stadion Philadelphia FS1

Swedia vs. Tunisia Swedia 5, Tunisia 1 Stadion Monterrey FS1









Jadwal Harian Piala Dunia 2026 (Waktu Timur/ET)

Selama babak penyisihan grup yang terdiri dari 72 pertandingan, jadwal pertandingan akan diatur secara bergantian sepanjang hari agar para penggemar dapat menyaksikan sebanyak mungkin pertandingan berturut-turut. Jika Anda sedang merencanakan jadwal kerja di Pantai Timur atau menyusun kalender Anda, berikut adalah rentang waktu yang perlu diperhatikan:

Jendela Istirahat Makan Siang (12:00 PM / 1:00 PM ET): Cocok untuk ditampilkan di monitor kedua sambil menyelesaikan email-email pagi atau benar-benar beristirahat di tengah hari.

Jendela Sore Hari (3:00 PM / 4:00 PM ET): Hiburan ideal di tengah hari untuk menutup hari kerja sambil menikmati pertandingan sepak bola internasional kelas atas.

Jendela Prime-Time (6:00 PM / 7:00 PM / 8:00 PM ET): Pertandingan malam unggulan, menampilkan pertandingan negara tuan rumah pada jam tayang utama.

Jendela Pertandingan Malam (21.00 / 22.00 / Tengah Malam ET): Pertandingan larut malam yang diselenggarakan di kota-kota Pantai Barat seperti Los Angeles, Seattle, dan Vancouver.









Tempat Menonton Pertandingan Secara Streaming di Pantai Timur

Jika Anda memutuskan untuk berhenti berlangganan TV kabel sebelum hari pembukaan, ada beberapa cara utama untuk memastikan Anda tetap bisa menonton siaran definisi tinggi:

Fubo (Pilihan Premium): Menyediakan semua saluran berbahasa Inggris dan Spanyol ( FOX, FS1, Telemundo, Universo ) serta dilengkapi dengan DVR Cloud Tanpa Batas jika Anda perlu merekam pertandingan sore hari saat terjebak di kantor. Peacock (Pusat Bahasa Spanyol): Menayangkan langsung seluruh 104 pertandingan dalam bahasa Spanyol melalui Telemundo Deportes dan Universo seharga $10,99/bulan (paket Premium). FOX One & Tubi (Platform Bahasa Inggris): Layanan berlangganan mandiri baru dari FOX akan menayangkan setiap menit aksi pertandingan, sementara platform streaming gratis mereka, Tubi , akan menampilkan siaran ulang pertandingan sepanjang waktu dan bagian sorotan on-demand yang sepenuhnya gratis.