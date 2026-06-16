Waktu Kickoff Piala Dunia 2026 Hari Ini: Jadwal Lengkap dalam Waktu Tengah (CT)

Kita seolah-olah sudah bisa mencium aroma makanan stadion dan merasakan antusiasme yang semakin memuncak. Namun, sebelum Anda mengisi kulkas dan mengosongkan jadwal Anda sepenuhnya untuk sisa hari ini, mari kita hentikan sejenak untuk meninjau kenyataan: Piala Dunia FIFA 2026 baru akan secara resmi dimulai pada Kamis, 11 Juni 2026.





Meskipun tidak ada pertandingan langsung di lapangan hari ini, jadwal siaran resmi dan slot pertandingan sudah ditetapkan sepenuhnya. Karena turnamen bersejarah yang diikuti 48 tim ini diselenggarakan bersama di seluruh Amerika Utara (AS, Kanada, dan Meksiko), para penggemar yang menonton dari Zona Waktu Tengah berada dalam posisi yang sangat menguntungkan.

Ucapkan selamat tinggal pada alarm jam 2:00 pagi yang menyiksa atau upaya menonton secara diam-diam pertandingan dini hari di bawah meja seperti pada turnamen-turnamen sebelumnya di Eropa atau Asia. Sebaliknya, pemirsa Zona Waktu Tengah (CT) akan menikmati rutinitas impian berupa pertandingan saat minum kopi di pagi hari, pertandingan seru saat istirahat makan siang, dan dua pertandingan berturut-turut di jam tayang utama malam hari.

Berikut panduan lengkap GOAL mengenai slot waktu yang berulang dalam turnamen ini serta jadwal MT yang tepat untuk pekan pembuka yang sangat dinantikan.

📅 Piala Dunia 2026: Hasil Pertandingan Pekan Pembuka (Waktu Tengah)

Hari-hari pembukaan yang bersejarah ini memberikan gambaran luar biasa tentang bagaimana blok waktu ini berjalan secara real-time. Berikut adalah hasil pertandingan pekan pembuka yang sangat dinanti-nantikan di berbagai jaringan, kini telah diperbarui dengan skor akhir:

Tanggal Pertandingan Waktu Kickoff (CT) / Hasil Tempat / Kota Tuan Rumah Siaran Langsung Kamis, 11 Juni Meksiko vs. Afrika Selatan Meksiko 2, Afrika Selatan 0 Stadion Kota Meksiko FOX, Tubi 4K / Univision

Korea Selatan vs. Republik Ceko Korea Selatan 2, Republik Ceko 1 Stadion Guadalajara FS1 / Universo Jumat, 12 Juni Kanada vs. Bosnia dan Herzegovina Kanada 1, Bosnia dan Herzegovina 1 Stadion Toronto FOX / TSN

Amerika Serikat vs. Paraguay AS 4, Paraguay 1 Stadion SoFi (Los Angeles) FOX / Peacock Sabtu, 13 Juni Qatar vs. Swiss Qatar 1, Swiss 1 Wilayah Teluk San Francisco FOX

Brasil vs. Maroko Brasil 1, Maroko 1 New York dan New Jersey FS1

Haiti vs. Skotlandia Haiti 0, Skotlandia 1 Stadion Boston FS1

Australia vs. Turki Australia 2, Turki 0 BC Place (Vancouver) FOX Minggu, 14 Juni Jerman vs. Curaçao Jerman 7, Curaçao 1 Stadion Houston FOX

Belanda vs. Jepang Belanda 2, Jepang 2 Stadion Dallas FOX

Pantai Gading vs. Ekuador Pantai Gading 1, Ekuador 0 Stadion Philadelphia FS1

Swedia vs. Tunisia Swedia 5, Tunisia 1 Stadion Monterrey FS1

Blok Waktu Harian Piala Dunia 2026 The Standard (CT)

Selama babak penyisihan grup yang terdiri dari 72 pertandingan, jadwal pertandingan akan diatur secara berurutan untuk memastikan penggemar sepak bola dapat menyaksikan sebanyak mungkin pertandingan berturut-turut. Jika Anda sedang merencanakan jadwal kerja dari rumah atau blok kalender musim panas Anda, berikut adalah rentang waktu yang berulang yang perlu Anda pertimbangkan:

Sesi Siang Awal (11:00 AM / 12:00 PM CT): Siaran latar yang sempurna untuk diputar di monitor kedua Anda saat membersihkan kotak masuk pagi atau bersiap-siap makan siang.

Jendela Siang Hari (2:00 PM / 3:00 PM / 4:00 PM CT): Hiburan ideal di hari kerja untuk membantu Anda melewati akhir shift sambil menikmati pertandingan sepak bola internasional kelas atas.

Jendela Setelah Bekerja/Makan Malam (5:00 PM / 6:00 PM / 7:00 PM CT): Pertandingan unggulan yang disiarkan pada jam-jam puncak penonton tepat saat Anda logout dan bersiap untuk malam hari.

Penutup Malam di Jam Prime Time (20.00 / 21.00 / 23.00 CT): Pertandingan-pertandingan penting yang diselenggarakan di kota-kota Pantai Barat seperti Los Angeles, Seattle, dan Vancouver.









Tempat Menonton Streaming di Zona Waktu Tengah

Jika Anda berencana untuk berhenti berlangganan TV kabel sepenuhnya sebelum hari pembukaan tiba, beberapa platform digital utama akan menawarkan siaran yang paling jernih dan andal:

Fubo (Pilihan Para Penggemar Olahraga): Menayangkan semua saluran turnamen penting dalam bahasa Inggris dan Spanyol ( FOX, FS1, Telemundo, Universo ). Platform ini dilengkapi fitur Cloud DVR Tanpa Batas jika Anda perlu merekam pertandingan pukul 2:00 PM saat terjebak dalam rapat klien. Peacock (Pusat Bahasa Spanyol): Menayangkan langsung semua 104 pertandingan dalam bahasa Spanyol melalui Telemundo Deportes dan Universo seharga $10,99/bulan (paket Premium). FOX One & Tubi (Platform Gratis dan Mandiri): Aplikasi premium terbaru FOX, FOX One , akan menawarkan streaming langsung ke konsumen untuk setiap menit pertandingan. Sementara itu, layanan streaming gratis yang didukung iklan, Tubi , akan memiliki bagian khusus Piala Dunia yang menampilkan siaran ulang pertandingan sepanjang waktu dan cuplikan ringkasan sesuai permintaan.