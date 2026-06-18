Waktu Kickoff Piala Dunia 2026 Hari Ini: Jadwal Lengkap dalam Waktu Pasifik (PT)

Drama babak penyisihan grup semakin memuncak! Per hari ini, Kamis, 18 Juni 2026, kita secara resmi telah memasuki minggu kedua turnamen ini. Pertandingan-pertandingan awal Juni telah usai, dan jadwal kini dipenuhi dengan dua pertandingan berturut-turut yang sangat dinanti dan berpotensi mengubah peta persaingan.
Ucapkan selamat tinggal pada kebiasaan menyetel alarm pukul 04.00 pagi atau mencoba menonton siaran langsung pertandingan secara diam-diam di bawah meja saat fajar seperti pada turnamen-turnamen sebelumnya di Eropa atau Asia. Sebagai gantinya, pemirsa di Zona Waktu Pasifik (PT) akan menikmati rutinitas luar biasa berupa pertandingan saat minum kopi pagi, pertandingan seru saat istirahat makan siang, dan pertandingan ganda di malam hari pada jam tayang utama.
Berikut panduan definitif GOAL mengenai slot waktu yang berulang dalam turnamen ini serta jadwal PT yang tepat untuk pekan pembuka yang sangat dinantikan.
📅 Piala Dunia 2026: Jadwal Pertandingan Minggu Ini (Waktu Pasifik)
Tanggal
Pertandingan
Waktu Kickoff (PT) / Status
Tempat / Kota Tuan Rumah
Siaran Langsung
Senin, 15 Juni
Spanyol vs. Cabo Verde
Final
Stadion Atlanta
FOX / Peacock
Belanda vs. Jepang
Final
Stadion Dallas
FOX / Peacock
Pantai Gading vs. Ekuador
Final
Stadion Philadelphia
FS1 / Peacock
Swedia vs. Tunisia
Final
Stadion Monterrey
FS1 / Peacock
Selasa, 16 Juni
Belgia vs. Mesir
Final
Stadion Seattle
FOX / Peacock
Arab Saudi vs. Uruguay
Final
Stadion Miami
FS1 / Peacock
Iran vs. Selandia Baru
Final
Stadion Los Angeles
FS1 / Peacock
Rabu, 17 Juni
Prancis vs. Senegal
Final
Stadion New York New Jersey
FOX / Peacock
Irak vs. Norwegia
Final
Stadion Boston
FS1 / Peacock
Argentina vs. Aljazair
Final
Stadion Kansas City
FOX / Peacock
Austria vs. Yordania
Final
Wilayah Teluk San Francisco
FS1 / Peacock
Portugal vs. Republik Demokratik Kongo
Final
Stadion Houston
FOX / Peacock
Inggris vs. Kroasia
Final
Stadion Dallas
FOX / Peacock
Ghana vs. Panama
Final
Stadion Toronto
FS1 / Peacock
Uzbekistan vs. Kolombia
Final
Stadion Kota Meksiko
FS1 / Peacock
Kamis, 18 Juni (Hari Ini)
Republik Ceko vs. Afrika Selatan
09.00 PT
Stadion Atlanta
FOX / FOX One
Swiss vs. Bosnia dan Herzegovina
12:00 siang PT
Stadion Los Angeles
FOX / FOX One
Kanada vs. Qatar
15.00 PT
BC Place (Vancouver)
FS1 / FOX One
Meksiko vs. Korea Selatan
18.00 PT
Stadion Guadalajara
FOX / FOX One
Jumat, 19 Juni
AS vs. Australia
12.00 siang PT
Stadion Seattle
FOX / Peacock
Skotlandia vs. Maroko
15.00 PT
Stadion Boston
FS1 / Peacock
Brasil vs. Haiti
17.30 PT
Stadion Philadelphia
FS1 / Peacock
Turki vs. Paraguay
21.00 PT
Wilayah Teluk San Francisco
FOX / Peacock
Sabtu, 20 Juni
Belanda vs. Swedia
10.00 pagi PT
Stadion Houston
FOX / Peacock
Jerman vs. Pantai Gading
1:00 PM PT
Stadion Toronto
FOX / Peacock
Ekuador vs. Curaçao
17.00 PT
Stadion Kansas City
FS1 / Peacock
Tunisia vs. Jepang
20.00 PT
Stadion Monterrey
FS1 / Peacock
Minggu, 21 Juni
Spanyol vs. Arab Saudi
09.00 PT
Stadion Atlanta
FOX / Peacock
Belgia vs. Iran
12:00 siang PT
Stadion Los Angeles
FOX / Peacock
Uruguay vs. Cabo Verde
15.00 PT
Stadion Miami
FS1 / Peacock
Selandia Baru vs. Mesir
18.00 PT
BC Place (Vancouver)
FS1 / Peacock
Jadwal Harian Resmi Piala Dunia 2026 (PT)
Selama babak penyisihan grup yang terdiri dari 72 pertandingan, jadwal pertandingan akan diatur secara bergantian sepanjang hari agar para penggemar dapat menyaksikan sebanyak mungkin pertandingan berturut-turut. Jika Anda sedang merencanakan jadwal kerja atau blok waktu di Pantai Barat, berikut adalah jendela waktu yang perlu diperhatikan:
- Jendela Kopi Pagi (09.00 / 10.00 PT): Cocok untuk ditayangkan di monitor kedua sambil Anda membersihkan kotak masuk email.
- Jendela Istirahat Makan Siang (12:00 siang / 1:00 siang PT): Cocok banget buat nonton dua pertandingan penting sambil makan siang.
- Jendela Setelah Jam Kerja (4:00 PM / 5:00 PM PT): Saksikan babak kedua tepat saat Anda logout di malam hari.
- Jendela Tayangan Malam Prime-Time (7:00 PM / 8:00 PM / 9:00 PM PT): Pertandingan unggulan, menampilkan pertandingan tuan rumah di Los Angeles, Seattle, dan Vancouver.
Tempat Menonton Streaming di Pantai Barat
Jika Anda berencana untuk sepenuhnya berhenti berlangganan TV kabel sebelum hari pembukaan tiba, beberapa platform utama akan memberikan siaran digital yang paling jernih:
- Fubo (Pilihan Para Penggemar Olahraga): Menayangkan setiap saluran penting dalam bahasa Inggris dan Spanyol (FOX, FS1, Telemundo, Universo). Platform ini dilengkapi fitur Unlimited Cloud DVR yang praktis jika Anda perlu merekam pertandingan pagi saat terjebak dalam rapat.
- Peacock (Pusat Bahasa Spanyol): Menayangkan langsung seluruh 104 pertandingan dalam bahasa Spanyol melalui Telemundo Deportes dan Universo seharga $10,99/bulan (paket Premium).
- FOX One & Tubi (Platform Gratis dan Mandiri): Aplikasi premium FOX, FOX One, akan menyiarkan langsung setiap menit pertandingan secara langsung kepada konsumen, sementara layanan streaming gratis mereka, Tubi, akan menyediakan pusat khusus Piala Dunia dengan siaran ulang pertandingan 24 jam nonstop dan cuplikan ringkasan on-demand.
📺 Catatan Streaming 4K: Berencana memaksimalkan layar 4K Anda untuk menonton pertandingan USMNT di SoFi Stadium? Pastikan jaringan Wi-Fi rumah Anda mempertahankan kecepatan stabil minimal 25 Mbps untuk menghindari pikselasi mendadak atau buffering tepat saat wasit memeriksa monitor VAR.