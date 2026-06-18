Waktu Kickoff Piala Dunia 2026 Hari Ini: Jadwal Lengkap dalam Waktu Pasifik (PT)

Drama babak penyisihan grup semakin memuncak! Per hari ini, Kamis, 18 Juni 2026, kita secara resmi telah memasuki minggu kedua turnamen ini. Pertandingan-pertandingan awal Juni telah usai, dan jadwal kini dipenuhi dengan dua pertandingan berturut-turut yang sangat dinanti dan berpotensi mengubah peta persaingan.

Ucapkan selamat tinggal pada kebiasaan menyetel alarm pukul 04.00 pagi atau mencoba menonton siaran langsung pertandingan secara diam-diam di bawah meja saat fajar seperti pada turnamen-turnamen sebelumnya di Eropa atau Asia. Sebagai gantinya, pemirsa di Zona Waktu Pasifik (PT) akan menikmati rutinitas luar biasa berupa pertandingan saat minum kopi pagi, pertandingan seru saat istirahat makan siang, dan pertandingan ganda di malam hari pada jam tayang utama.

Berikut panduan definitif GOAL mengenai slot waktu yang berulang dalam turnamen ini serta jadwal PT yang tepat untuk pekan pembuka yang sangat dinantikan.









📅 Piala Dunia 2026: Jadwal Pertandingan Minggu Ini (Waktu Pasifik)

Tanggal Pertandingan Waktu Kickoff (PT) / Status Tempat / Kota Tuan Rumah Siaran Langsung Senin, 15 Juni Spanyol vs. Cabo Verde Final Stadion Atlanta FOX / Peacock

Belanda vs. Jepang Final Stadion Dallas FOX / Peacock

Pantai Gading vs. Ekuador Final Stadion Philadelphia FS1 / Peacock

Swedia vs. Tunisia Final Stadion Monterrey FS1 / Peacock Selasa, 16 Juni Belgia vs. Mesir Final Stadion Seattle FOX / Peacock

Arab Saudi vs. Uruguay Final Stadion Miami FS1 / Peacock

Iran vs. Selandia Baru Final Stadion Los Angeles FS1 / Peacock Rabu, 17 Juni Prancis vs. Senegal Final Stadion New York New Jersey FOX / Peacock

Irak vs. Norwegia Final Stadion Boston FS1 / Peacock

Argentina vs. Aljazair Final Stadion Kansas City FOX / Peacock

Austria vs. Yordania Final Wilayah Teluk San Francisco FS1 / Peacock

Portugal vs. Republik Demokratik Kongo Final Stadion Houston FOX / Peacock

Inggris vs. Kroasia Final Stadion Dallas FOX / Peacock

Ghana vs. Panama Final Stadion Toronto FS1 / Peacock

Uzbekistan vs. Kolombia Final Stadion Kota Meksiko FS1 / Peacock Kamis, 18 Juni (Hari Ini) Republik Ceko vs. Afrika Selatan 09.00 PT Stadion Atlanta FOX / FOX One

Swiss vs. Bosnia dan Herzegovina 12:00 siang PT Stadion Los Angeles FOX / FOX One





Kanada vs. Qatar

15.00 PT

BC Place (Vancouver)

FS1 / FOX One





Meksiko vs. Korea Selatan

18.00 PT

Stadion Guadalajara

FOX / FOX One

Jumat, 19 Juni

AS vs. Australia

12.00 siang PT

Stadion Seattle

FOX / Peacock





Skotlandia vs. Maroko

15.00 PT

Stadion Boston

FS1 / Peacock





Brasil vs. Haiti

17.30 PT

Stadion Philadelphia

FS1 / Peacock





Turki vs. Paraguay

21.00 PT

Wilayah Teluk San Francisco

FOX / Peacock

Sabtu, 20 Juni

Belanda vs. Swedia

10.00 pagi PT

Stadion Houston

FOX / Peacock





Jerman vs. Pantai Gading

1:00 PM PT

Stadion Toronto

FOX / Peacock





Ekuador vs. Curaçao

17.00 PT

Stadion Kansas City

FS1 / Peacock





Tunisia vs. Jepang

20.00 PT

Stadion Monterrey

FS1 / Peacock

Minggu, 21 Juni

Spanyol vs. Arab Saudi

09.00 PT

Stadion Atlanta

FOX / Peacock





Belgia vs. Iran

12:00 siang PT

Stadion Los Angeles

FOX / Peacock





Uruguay vs. Cabo Verde

15.00 PT

Stadion Miami

FS1 / Peacock





Selandia Baru vs. Mesir

18.00 PT

BC Place (Vancouver)

FS1 / Peacock





Jadwal Harian Resmi Piala Dunia 2026 (PT)

Selama babak penyisihan grup yang terdiri dari 72 pertandingan, jadwal pertandingan akan diatur secara bergantian sepanjang hari agar para penggemar dapat menyaksikan sebanyak mungkin pertandingan berturut-turut. Jika Anda sedang merencanakan jadwal kerja atau blok waktu di Pantai Barat, berikut adalah jendela waktu yang perlu diperhatikan:

Jendela Kopi Pagi (09.00 / 10.00 PT): Cocok untuk ditayangkan di monitor kedua sambil Anda membersihkan kotak masuk email.

Jendela Istirahat Makan Siang (12:00 siang / 1:00 siang PT): Cocok banget buat nonton dua pertandingan penting sambil makan siang.

Jendela Setelah Jam Kerja (4:00 PM / 5:00 PM PT): Saksikan babak kedua tepat saat Anda logout di malam hari.

Jendela Tayangan Malam Prime-Time (7:00 PM / 8:00 PM / 9:00 PM PT): Pertandingan unggulan, menampilkan pertandingan tuan rumah di Los Angeles, Seattle, dan Vancouver.









Tempat Menonton Streaming di Pantai Barat

Jika Anda berencana untuk sepenuhnya berhenti berlangganan TV kabel sebelum hari pembukaan tiba, beberapa platform utama akan memberikan siaran digital yang paling jernih:

Fubo (Pilihan Para Penggemar Olahraga): Menayangkan setiap saluran penting dalam bahasa Inggris dan Spanyol ( FOX, FS1, Telemundo, Universo ). Platform ini dilengkapi fitur Unlimited Cloud DVR yang praktis jika Anda perlu merekam pertandingan pagi saat terjebak dalam rapat. Peacock (Pusat Bahasa Spanyol): Menayangkan langsung seluruh 104 pertandingan dalam bahasa Spanyol melalui Telemundo Deportes dan Universo seharga $10,99/bulan (paket Premium). FOX One & Tubi (Platform Gratis dan Mandiri): Aplikasi premium FOX, FOX One , akan menyiarkan langsung setiap menit pertandingan secara langsung kepada konsumen, sementara layanan streaming gratis mereka, Tubi , akan menyediakan pusat khusus Piala Dunia dengan siaran ulang pertandingan 24 jam nonstop dan cuplikan ringkasan on-demand.