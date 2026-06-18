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FIFA World Cup 2026 Venues - Los Angeles StadiumGetty Images Sport
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Diterjemahkan oleh

Waktu Kickoff Piala Dunia 2026 Hari Ini: Jadwal Lengkap dalam Waktu Pasifik (PT)

World Cup

Panduan lengkap tentang cara menonton setiap pertandingan Piala Dunia yang disiarkan langsung di Zona Waktu Pasifik

Drama babak penyisihan grup semakin memuncak! Per hari ini, Kamis, 18 Juni 2026, kita secara resmi telah memasuki minggu kedua turnamen ini. Pertandingan-pertandingan awal Juni telah usai, dan jadwal kini dipenuhi dengan dua pertandingan berturut-turut yang sangat dinanti dan berpotensi mengubah peta persaingan.

Ucapkan selamat tinggal pada kebiasaan menyetel alarm pukul 04.00 pagi atau mencoba menonton siaran langsung pertandingan secara diam-diam di bawah meja saat fajar seperti pada turnamen-turnamen sebelumnya di Eropa atau Asia. Sebagai gantinya, pemirsa di Zona Waktu Pasifik (PT) akan menikmati rutinitas luar biasa berupa pertandingan saat minum kopi pagi, pertandingan seru saat istirahat makan siang, dan pertandingan ganda di malam hari pada jam tayang utama.

Berikut panduan definitif GOAL mengenai slot waktu yang berulang dalam turnamen ini serta jadwal PT yang tepat untuk pekan pembuka yang sangat dinantikan.



📅 Piala Dunia 2026: Jadwal Pertandingan Minggu Ini (Waktu Pasifik)

Tanggal

Pertandingan

Waktu Kickoff (PT) / Status

Tempat / Kota Tuan Rumah

Siaran Langsung

Senin, 15 Juni

Spanyol vs. Cabo Verde

Final

Stadion Atlanta

FOX / Peacock


Belanda vs. Jepang

Final

Stadion Dallas

FOX / Peacock


Pantai Gading vs. Ekuador

Final

Stadion Philadelphia

FS1 / Peacock


Swedia vs. Tunisia

Final

Stadion Monterrey

FS1 / Peacock

Selasa, 16 Juni

Belgia vs. Mesir

Final

Stadion Seattle

FOX / Peacock


Arab Saudi vs. Uruguay

Final

Stadion Miami

FS1 / Peacock


Iran vs. Selandia Baru

Final

Stadion Los Angeles

FS1 / Peacock

Rabu, 17 Juni

Prancis vs. Senegal

Final

Stadion New York New Jersey

FOX / Peacock


Irak vs. Norwegia

Final

Stadion Boston

FS1 / Peacock


Argentina vs. Aljazair

Final

Stadion Kansas City

FOX / Peacock


Austria vs. Yordania

Final

Wilayah Teluk San Francisco

FS1 / Peacock


Portugal vs. Republik Demokratik Kongo

Final

Stadion Houston

FOX / Peacock


Inggris vs. Kroasia

Final

Stadion Dallas

FOX / Peacock


Ghana vs. Panama

Final

Stadion Toronto

FS1 / Peacock


Uzbekistan vs. Kolombia

Final

Stadion Kota Meksiko

FS1 / Peacock

Kamis, 18 Juni (Hari Ini)

Republik Ceko vs. Afrika Selatan

09.00 PT

Stadion Atlanta

FOX / FOX One


Swiss vs. Bosnia dan Herzegovina

12:00 siang PT

Stadion Los Angeles

FOX / FOX One


Kanada vs. Qatar

15.00 PT

BC Place (Vancouver)

FS1 / FOX One


Meksiko vs. Korea Selatan

18.00 PT

Stadion Guadalajara

FOX / FOX One

Jumat, 19 Juni

AS vs. Australia

12.00 siang PT

Stadion Seattle

FOX / Peacock


Skotlandia vs. Maroko

15.00 PT

Stadion Boston

FS1 / Peacock


Brasil vs. Haiti

17.30 PT

Stadion Philadelphia

FS1 / Peacock


Turki vs. Paraguay

21.00 PT

Wilayah Teluk San Francisco

FOX / Peacock

Sabtu, 20 Juni

Belanda vs. Swedia

10.00 pagi PT

Stadion Houston

FOX / Peacock


Jerman vs. Pantai Gading

1:00 PM PT

Stadion Toronto

FOX / Peacock


Ekuador vs. Curaçao

17.00 PT

Stadion Kansas City

FS1 / Peacock


Tunisia vs. Jepang

20.00 PT

Stadion Monterrey

FS1 / Peacock

Minggu, 21 Juni

Spanyol vs. Arab Saudi

09.00 PT

Stadion Atlanta

FOX / Peacock


Belgia vs. Iran

12:00 siang PT

Stadion Los Angeles

FOX / Peacock


Uruguay vs. Cabo Verde

15.00 PT

Stadion Miami

FS1 / Peacock


Selandia Baru vs. Mesir

18.00 PT

BC Place (Vancouver)

FS1 / Peacock


Jadwal Harian Resmi Piala Dunia 2026 (PT)

Selama babak penyisihan grup yang terdiri dari 72 pertandingan, jadwal pertandingan akan diatur secara bergantian sepanjang hari agar para penggemar dapat menyaksikan sebanyak mungkin pertandingan berturut-turut. Jika Anda sedang merencanakan jadwal kerja atau blok waktu di Pantai Barat, berikut adalah jendela waktu yang perlu diperhatikan:

  • Jendela Kopi Pagi (09.00 / 10.00 PT): Cocok untuk ditayangkan di monitor kedua sambil Anda membersihkan kotak masuk email.
  • Jendela Istirahat Makan Siang (12:00 siang / 1:00 siang PT): Cocok banget buat nonton dua pertandingan penting sambil makan siang.
  • Jendela Setelah Jam Kerja (4:00 PM / 5:00 PM PT): Saksikan babak kedua tepat saat Anda logout di malam hari.
  • Jendela Tayangan Malam Prime-Time (7:00 PM / 8:00 PM / 9:00 PM PT): Pertandingan unggulan, menampilkan pertandingan tuan rumah di Los Angeles, Seattle, dan Vancouver.



Tempat Menonton Streaming di Pantai Barat

Jika Anda berencana untuk sepenuhnya berhenti berlangganan TV kabel sebelum hari pembukaan tiba, beberapa platform utama akan memberikan siaran digital yang paling jernih:

  1. Fubo (Pilihan Para Penggemar Olahraga): Menayangkan setiap saluran penting dalam bahasa Inggris dan Spanyol (FOX, FS1, Telemundo, Universo). Platform ini dilengkapi fitur Unlimited Cloud DVR yang praktis jika Anda perlu merekam pertandingan pagi saat terjebak dalam rapat.
  2. Peacock (Pusat Bahasa Spanyol): Menayangkan langsung seluruh 104 pertandingan dalam bahasa Spanyol melalui Telemundo Deportes dan Universo seharga $10,99/bulan (paket Premium).
  3. FOX One & Tubi (Platform Gratis dan Mandiri): Aplikasi premium FOX, FOX One, akan menyiarkan langsung setiap menit pertandingan secara langsung kepada konsumen, sementara layanan streaming gratis mereka, Tubi, akan menyediakan pusat khusus Piala Dunia dengan siaran ulang pertandingan 24 jam nonstop dan cuplikan ringkasan on-demand.

📺 Catatan Streaming 4K: Berencana memaksimalkan layar 4K Anda untuk menonton pertandingan USMNT di SoFi Stadium? Pastikan jaringan Wi-Fi rumah Anda mempertahankan kecepatan stabil minimal 25 Mbps untuk menghindari pikselasi mendadak atau buffering tepat saat wasit memeriksa monitor VAR.

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