Wajah Tak Mirip, Franck Ribery Protes FIFA 20

Winger Franck Ribery mempertanyakan kualitas grafis FIFA 20 setelah wajah dirinya di gim sepakbola itu sangat berbeda dengan aslinya.

Dengan nada bercanda, mantan pemain ini mencolek EA Sports via media sosial sembari menyertakan cuplikan layar (screenshot) karakter dirinya di FIFA 20.

"Baru saja bermain FIFA 20 bersama anak-anak saya. Hey EA Sports... ini siapa?" tulis Ribery.

Grafis wajah Ribery di FIFA 20 memang menunjukkan seseorang berwajah pucat dengan dahi lebar dan nyaris botak.

Rival FIFA, Pro Evolution Soccer (PES) dari Konami, mencium kesempatan ini untuk memberikan respons jenaka di sosial media, yakni dengan menunjukkan grafis wajah Ribery di PES 2020 yang lebih realistis.

Hey Franck! Do you know who this guy is? 😉 pic.twitter.com/f6HfiH8DZ9