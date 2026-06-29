Vlahovic menghubungi Barcelona untuk menawarkan diri

Dusan Vlahovic bersiap untuk menjadi salah satu pemain utama di bursa transfer pemain bebas dan sedang mencari klub yang tepat untuk melanjutkan kariernya. Negosiasi dengan Besiktas masih berlangsung, namun penyerang asal Serbia itu belum memberikan lampu hijau secara definitif, dengan harapan menerima tawaran dari klub Eropa papan atas.





PENAWARAN KE BARCELONA - Menurut laporan Mundo Deportivo, mantan penyerang tengah Fiorentina tersebut kembali menawarkan diri ke Barcelona, sambil memantau perkembangan bursa transfer Blaugrana.





Klub Catalan tersebut memang sedang mencari ujung tombak baru setelah kepergian Robert Lewandowski dan telah mengidentifikasi Julián Álvarez sebagai target utama. Namun, kemungkinan kesulitan dalam mendatangkan penyerang asal Argentina tersebut dapat membuka skenario lain, dengan Vlahovic yang tetap menunggu kesempatan untuk bergabung dengan salah satu klub utama Eropa.