Vitsel: Maroko mengejutkan semua orang... dan ada tim-tim yang lebih kuat dari Belgia

Pemain internasional Belgia, Axel Witsel (37 tahun), berpendapat bahwa peluang timnas negaranya di Piala Dunia 2026 lebih kecil dibandingkan edisi-edisi sebelumnya, mengingat adanya tim-tim yang lebih kuat.

Dalam wawancara dengan situs "Flash score", pemain Girona asal Spanyol ini mengatakan tentang penampilan Belgia di turnamen sebelumnya: "Saya pikir generasi yang kami miliki telah mencapai hal-hal yang luar biasa. Pada 2018 kami menempati posisi ketiga, dan itu adalah hal yang luar biasa pada saat itu."

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Dia menambahkan: "Tidak ada yang mengira Belgia bisa mencapai sejauh ini, tapi kami merasa bisa melakukan sesuatu yang berbeda, atau sedikit lebih baik.. Saat kami mencapai semifinal, segalanya bisa saja terjadi."

Mantan bintang Juventus dan Borussia Dortmund itu melanjutkan: "Hari ini mungkin situasinya berbeda, kita harus jujur pada diri sendiri. Menurut saya, ada tim yang lebih kuat dari kami, seperti Prancis misalnya.

Mereka adalah tim yang sangat kuat. Lalu Spanyol, dan Argentina juga, jadi kita berada di dunia yang berbeda hari ini."

Mengenai perpaduan antara pemain berpengalaman dan pemain muda di timnas Belgia, Witsel mengatakan: "Saya pikir ini sangat penting, itulah mengapa saya ada di sini, bersama Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, dan Thibaut Courtois juga. Mereka mulai menua... Saya bukan satu-satunya, tapi kami di sini untuk memudahkan hidup para pemain muda, dan saya yakin adanya pengalaman tambahan selalu penting di Piala Dunia."

Mengenai kejutan di Piala Dunia, ia berkata: "Di setiap Piala Dunia selalu ada kejutan, dan beberapa tim bisa melaju sangat jauh, seperti yang terjadi terakhir kali di Qatar, misalnya dengan Maroko (ketika mereka finis di peringkat keempat)."

Belgia akan berlaga di Piala Dunia dalam Grup G, yang juga terdiri dari Mesir, Iran, dan Selandia Baru.