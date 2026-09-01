Vito van Crooij akan meninggalkan NEC untuk transfer di dalam Eredivisie

Willem II berharap bisa merekrut Vito van Crooij dari NEC tepat sebelum penutupan bursa transfer. Gelandang berusia 30 tahun itu sendiri kabarnya sangat ingin pindah ke klub asal Tilburg tersebut. Hal itu dilaporkan Brabants Dagblad.

Willem II masih giat mencari tambahan kekuatan jelang penutupan bursa transfer. Klub itu melihat Van Crooij sebagai tambahan yang bagus, karena ia bisa bermain sebagai gelandang maupun pemain sayap.

Namun, terlebih dahulu harus ada kesepakatan yang dicapai antara kedua klub. Van Crooij juga masih harus mencapai kata sepakat dengan Willem II. Pemain Belanda itu masih terikat kontrak dengan NEC hingga pertengahan 2027.

Van Crooij menjalani musim pertama yang kuat sebagai pemain inti di bawah mantan pelatih NEC Rogier Meijer, tetapi di bawah pelatih Dick Schreuder ia semakin tersisih.

Pada musim lalu, NEC meminjamkan Van Crooij ke klub lamanya Sparta Rotterdam pada paruh kedua musim. Dalam periode itu, ia mencatatkan sepuluh pertandingan dan menyumbang satu assist.

Pada musim ini, dengan cepat menjadi jelas bahwa Van Crooij tidak perlu berharap mendapat banyak menit bermain. Dalam dua pertandingan pertama Eredivisie, gelandang yang juga bisa bermain sebagai winger itu bahkan tidak masuk dalam skuad pertandingan.

Pelatih Willem II John Stegeman sebelumnya sudah mengungkapkan kekhawatirannya bahwa kedalaman skuad saat ini terlalu tipis dari segi kualitas. Sang pelatih masih berharap ada rekrutan baru. Klub asal Tilburg itu sebelumnya juga secara mengejutkan sudah memperkuat diri dengan merekrut mantan pemain Feyenoord, Tonny Vilhena.

















