Bagaimana Bintang Manchester United Odion Ighalo Bantu Masyarakat Nigeria

Mulai dari giveaway dari media sosial hingga distribusi makanan di kota Lagos, Ighalo memberi yang terbaik dalam situasi pandemi virus corona.

Penyerang Odion Ighalo memberikan uang tunai dan makanan kepada masyarakat di saat negara Afrika Barat tersebut mendapat hantaman pandemi virus corona.

Covid-19 memiliki efek buruk terhadap perekonomian Nigeria dengan banyak bisnis dan juga pasar terpaksa ditutup untuk meredam penyebaran virus.

Pemerintah Nigeria telah memberlakukan larangan berkumpul lebih dari 25 orang dan masyarakat juga diimbau untuk tetap berada di rumah.

Menyadari betapa sulitnya situasi di negaranya, Ighalo memberi bantuan dengan melakukan giveaway melalui media sosial, dengan bantuan dari akun Twitter milik fansnya @judeighalofans.

Oya my people make una go follow @judeighalofans for some info about some little cash for una to buy something for house.make una manage am Bcos una plenty o #stayhome #staysafe #Godblessyouall🙏🏾 — Odion Jude Ighalo (@ighalojude) March 26, 2020

Fans Ighalo dengan sukarela mengeksekusi bantuan tersebut di Nigeria.

ALL Winners Should Please Send Us Their Account Details To Get Their Cash Prize Immediately 🙏🏼https://t.co/0sbRvcZpKr — Jude Ighalo Fans (@judeighalofans) March 26, 2020

Selain dari media sosial, basis fans Ighalo juga menyalurkan bantuan idola mereka melalui makanan ke masyarakat miskin negara tersebut. Paket makanan itu termasuk nasi, garam dan juga tomat kalengan.

We make a living by what we get, but we make a life by what we give. God bless @ighalojude 🙏🏼 pic.twitter.com/JwpelYLWxD — Jude Ighalo Fans (@judeighalofans) March 27, 2020

Ighalo yang menikmati kariernya di Manchester United sejak dipinjamkan dari Shanghai Shenhua pada Januari memang sudah masyhur dengan kedermawanannya, ia sudah memiliki panti asuhan yang menampung anak-anak tidak mampu di Nigeria.