Virgil van Dijk sudah muak dan membela rekan setimnya

Virgil van Dijk membela Frenkie de Jong setelah kemenangan meyakinkan 5-1 timnas Belanda atas Swedia. Kapten Oranje itu, setelah pertandingan usai, memuji gelandang tersebut, yang dalam beberapa hari terakhir kembali mendapat kritik tajam. Menurut Van Dijk, nilai De Jong sering diremehkan oleh banyak orang.

Pada Sabtu malam di Houston, Belanda mengambil langkah besar menuju babak selanjutnya Piala Dunia. Berkat gol-gol dari Brian Brobbey (dua kali), Cody Gakpo (dua kali), dan Crysencio Summerville, Swedia berhasil dikalahkan dengan meyakinkan. Namun, setelah pertandingan, pembicaraan tidak hanya seputar kemenangan telak tersebut, tetapi juga mengenai posisi De Jong di dalam tim Oranje.

Van Dijk merasa puas dengan cara Belanda memulai pertandingan. Bek tersebut melihat timnya menguasai permainan sejak menit pertama. “Tentu saja cara kami memulai. Tentu saja ini tetap pertandingan yang sulit. Mereka memiliki dua penyerang yang sangat berbahaya, jadi jika Anda sedikit lengah, mereka bisa menghukum Anda.”

Menurut sang kapten, Oranje menunjukkan bahwa para pemain mengambil tanggung jawab setelah seminggu yang penuh gejolak. Beberapa hari terakhir, banyak perhatian tertuju pada pelatih nasional Ronald Koeman dan peran para pemain internasional di dalam tim. Van Dijk melihat jawaban yang tepat di lapangan. “Saya melihat para pemain berusaha mengambil tanggung jawab yang besar dan hari ini pun demikian.”

Kapten tim juga memberikan penilaian positif terhadap penampilan lini pertahanan. Swedia sesekali mampu menciptakan ancaman, namun Van Dijk menilai bahwa barisan pertahanan Belanda telah menjalankan tugasnya dengan baik. “Pada akhirnya, kami berhasil menghalau ancaman mereka dengan baik,” katanya mengenai para penyerang Swedia.

Menurut Van Dijk, kemenangan ini harus memberikan banyak kepercayaan diri untuk sisa turnamen. Di saat yang sama, ia menekankan bahwa Oranje masih memiliki banyak hal yang perlu diperbaiki. “Kami melihat banyak momen bagus hari ini, tetapi juga momen-momen yang masih bisa ditingkatkan. Itu yang harus kami perbaiki.”

Ketika ditanya mengenai penampilan Summerville dan Brobbey, Van Dijk memuji kedua penyerang tersebut. Terutama Brobbey yang tampil mengesankan dengan mencetak dua gol. “Dia pemain yang luar biasa. Dia juga banyak berkontribusi bagi tim,” ujar sang bek.

Selanjutnya, Van Dijk sendiri yang menyinggung nama De Jong. Gelandang Barcelona itu baru-baru ini menerima banyak kritik, tetapi menurut kaptennya, dia justru layak mendapat pujian. “Saya juga berpikir bahwa kita tidak boleh melupakan Frenkie. Dia telah melakukan segalanya untuk bisa berada di sini hari ini dan itu tidak mudah baginya. Yang saya pahami, ada banyak hal yang dikatakan tentang dirinya.”

Van Dijk juga menegaskan pandangannya terhadap rekan setimnya itu. “Menurut saya, Frenkie adalah salah satu gelandang terbaik di dunia. Dia membuktikannya setiap pekan. Hari ini pun dia sangat penting.”

De Jong sendiri juga melontarkan pendapatnya di depan kamera SBS6. “Saya merasa banyak orang sebenarnya tidak mengerti sepak bola. Mereka menonton, tapi tidak melihat apa-apa. Itu tidak masalah, karena dengan begitu semua orang bisa membicarakannya, tapi memang begitu adanya,” kata De Jong.







