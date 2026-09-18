Virgil van Dijk akan terus berlanjut sebagai pemain internasional timnas Belanda. Bek Liverpool yang berusia 35 tahun itu, menurut Algemeen Dagblad, telah memutuskan hal tersebut setelah berbicara dengan pelatih timnas baru Xavi.

Jurnalis Maarten Wijffels melaporkan kabar itu di edisi koran pagi Jumat. Van Dijk, yang sudah mengoleksi 96 caps, kini memburu 100 penampilan internasional.

“Van Dijk pekan lalu menjalani pembicaraan yang produktif dengan pelatih timnas baru Xavi di Inggris. Secara resmi semua pihak masih bungkam, tetapi keduanya melihat cukup banyak perspektif untuk mulai bekerja bersama,” tulisnya.

Belanda akan langsung memainkan empat laga internasional dalam beberapa pekan ke depan, jadi pada awal Oktober Van Dijk sudah bisa menyentuh angka seratus.

Ruben van Bommel

Menurut Wijffels, pemain PSV Ruben van Bommel juga akan hadir di Zeist. “Dia akan menjadi salah satu dari, seperti diperkirakan, beberapa wajah baru yang akan dibawa Xavi.”

Menjelang tengah hari, KNVB akan mengumumkan daftar lengkap melalui siaran pers. Frenkie de Jong masih menjalani pemulihan dari cedera lutut dan dipastikan absen.

Para pemain timnas Belanda akan berkumpul pada Senin, 21 September 2026, sebagai persiapan menuju dimulainya periode laga internasional gabungan yang diperbarui.