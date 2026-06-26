Virgil van Dijk melihat banyak peluang saat menghadapi Maroko: 'Tim yang hebat, tapi juga rentan'

Tim nasional Belanda akan menghadapi Maroko di babak 32 besar Piala Dunia. Kapten Virgil van Dijk menyadari kualitas yang dimiliki oleh Singa Atlas, namun ia juga melihat adanya peluang.

Tim Oranje menang 3-1 atas Tunisia pada Jumat lalu, dan karena Jepang ‘hanya’ bermain imbang melawan Swedia (1-1) sehingga tidak menambah selisih gol, tim asuhan Ronald Koeman akan menghadapi Maroko.

“Suasana yang menyenangkan, stadion yang indah. Cuacanya juga tidak seburuk yang saya kira, jadi ini kemenangan yang bagus,” kata Van Dijk kepada NOS setelah kemenangan atas Tunisia.

"Di sebagian besar fase pertandingan, saya rasa kami bermain sangat baik. Kami menjadi ceroboh menjelang akhir babak pertama, dan juga di awal babak kedua, tapi kami memulai dengan luar biasa."

Tim Oranje memimpin 2-0 dalam waktu sepuluh menit, tetapi kemudian tertekan. Tunisia bermain dengan formasi pertahanan yang rapat, yang tidak selalu mudah ditembus oleh Oranje. “Itu harus diperbaiki,” kata Van Dijk. “Tapi secara keseluruhan, ini adalah pertandingan yang bagus.”

Sekarang giliran Maroko. “Tim hebat dengan banyak kelebihan, terutama dalam hal permainan sepak bola. Namun, mereka juga memiliki kelemahan dan itulah yang harus kami manfaatkan. Kami masih punya beberapa hari untuk mempersiapkan diri. Tentu saja, kami sangat menantikannya. Pertandingan yang menarik untuk dimainkan. Ayo!”

Tim Oranje akan bertanding melawan Maroko di Monterrey pada Senin malam hingga Selasa dini hari (waktu Belanda) pukul 03.00.