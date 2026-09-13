Virgil van Dijk dengan cepat menepis pertanyaan tentang tim nasional Belanda

Virgil van Dijk secara terbuka menolak membicarakan masa depannya di tim nasional Belanda. Hal itu kembali terlihat saat Virgil’s Legacy Trophy, turnamen usia muda di Tilburg yang setiap tahun diselenggarakan oleh pemain internasional Belanda tersebut.

"Saya kira kami tidak akan mengajukan pertanyaan soal tim nasional Belanda. Tapi Anda pasti akan segera mengetahuinya," kata Van Dijk pada hari Minggu dengan pernyataan yang tegas dalam wawancara dengan ESPN.

Van Dijk berbicara pekan lalu dengan pelatih tim nasional Xavi, yang hadir dalam laga antara Liverpool dan Atlético Madrid pada awal musim baru Liga Champions. Jumat mendatang akan menjadi jelas apakah sang kapten akan dimasukkan dalam skuad definitif untuk laga-laga Nations League, termasuk melawan Jerman dan Yunani.

Van Dijk sempat ragu soal masa depannya di tim nasional Belanda setelah EURO 2024. Ronald Koeman berhasil meyakinkannya untuk terus melanjutkan, sehingga bek tersebut juga tampil di Piala Dunia yang lalu, yang bagi Belanda sudah berakhir di babak 16 besar.

Kapten Liverpool itu juga sempat berbicara dengan Brabants Dagblad soal turnamen usia muda yang menyandang namanya. "Kemarin siang (Sabtu, red.) kami bermain bersama Liverpool, sore nanti saya harus kembali berlatih dan sekarang saya ada di sini. Itu sudah cukup menunjukkan betapa pentingnya ini bagi saya, bukan?"

Van Dijk terutama berharap bisa memberikan sesuatu kepada para pemain muda selama turnamen ini. "Kehidupan anak usia dua belas atau tiga belas tahun sangat turbulen, tetapi pada saat yang sama Anda juga melihat bahwa pemain berusia enam belas tahun terkadang sudah menjalani debutnya sebagai profesional. Jadi, siapa tahu akhir pekan ini kita juga melihat anak-anak di sini yang tiga tahun lagi menjuarai Liga Champions, mungkin bahkan mencetak gol kemenangan di final. Itu akan indah."

Legenda Liverpool Steven Gerrard hadir di Tilburg. Selain itu, Frenkie de Jong, Zlatan Ibrahimovic, dan Thierry Henry turut mengirim pesan video untuk para talenta muda.