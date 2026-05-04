Virgil van Dijk benar-benar terkejut dengan tuduhan para penggemar Liverpool: “Benarkah? Mereka bilang begitu?”

Virgil van Dijk membantah rumor yang terus beredar di kalangan pendukung Liverpool kepada media Inggris. Akibat hasil pertandingan dalam beberapa pekan terakhir, para penggemar merasa kecewa, yang kemudian memicu tuduhan terhadap para pemain.

Mereka dituduh menghabiskan ‘terlalu banyak waktu berlibur’. Van Dijk, misalnya, disebut sebagai ‘pemain Liverpool paruh waktu’. Sebelum kekalahan melawan Manchester United (3-2), Alexis Mac Allister dan beberapa pemain lain mengunggah foto-foto dari Roma, yang membuat para penggemar merasa bahwa persiapan untuk pertandingan di Old Trafford jauh dari optimal.

Intensitas di bawah asuhan Arne Slot musim ini juga mendapat kritik tajam. “Apakah kami menikmati beberapa hari libur? Maksudmu satu hari libur?”, kata Van Dijk kepada media Inggris. Ia kemudian ditanya soal foto-foto Mac Allister. “Saya tidak yakin apakah ini liburan. Itu hanya perjalanan kota,” jelasnya.

“Tapi menurut saya, jika kita punya satu hari libur—dan kita tidak punya banyak—kita bisa memutuskan sendiri apa yang ingin kita lakukan bersama keluarga. Kita bukan anak-anak lagi. Semua orang sudah dewasa. Minggu ini kita sudah punya pertandingan pagi di hari Sabtu. Jadi kita fokus ke situ. Kemarin kita menginap di hotel. Hari ini kita main. Jadi kita sudah dua hari jauh dari keluarga. Bukan berarti kita benar-benar liburan.”

Ketika diberitahu bahwa para penggemar Liverpool berpikir latihan terlalu sedikit, Van Dijk terkejut. “Benarkah? Mereka bilang begitu? Saya berharap kadang-kadang kita punya beberapa hari libur lebih banyak, karena menurut saya itu bisa berdampak dua arah. Lihat saja Pep Guardiola di City yang memberi libur tiga hari berturut-turut dalam beberapa pekan terakhir, dan mereka tampil cukup baik.”

“Intinya adalah menemukan keseimbangan yang tepat. Saya mengerti bahwa orang-orang berpikir kami tidak berlatih cukup keras dan itu bisa jadi alasan mengapa hasil yang diharapkan belum tercapai. Sama seperti semua orang, secara pribadi saya ingin masalah ini teratasi. Saya ingin kami kembali meraih kesuksesan. Saya ingin melihat konsistensi dalam tim, memenangkan pertandingan, dan berjuang. Kami ingin menyelesaikan tugas ini. Saat ini, kami hanya merasa kecewa.”

“Konsistensi adalah hal tersulit dalam setiap pekerjaan yang Anda jalani. Itulah cara terbaik untuk sukses dan meraih hasil. Kami masih memiliki tiga pertandingan lagi yang harus dimainkan, lalu Piala Dunia. Kami harus menyadari bahwa musim ini tidak boleh terulang di musim depan. Itu tidak dapat diterima,” tutup sang kapten.