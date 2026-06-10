Vinícius mengambil keputusan akhir mengenai masa depannya bersama Real Madrid

Sebuah laporan media mengungkapkan bahwa pemain Brasil Vinícius Júnior, bintang Real Madrid, telah mengambil keputusan akhir terkait masa depannya bersama klub tersebut.

Kontrak Vinícius dengan Real Madrid akan berakhir pada Juni 2027, dan negosiasi perpanjangan kontrak telah terhenti selama berbulan-bulan.

Sejak saat itu, beredar rumor mengenai masa depan pemain Brasil tersebut, namun surat kabar "AS" menerbitkan informasi baru mengenai hal ini.

Menurut surat kabar tersebut, pemain Brasil itu memutuskan untuk tetap di Real Madrid musim depan apa pun kondisinya. Jika ia memperpanjang kontraknya saat ini selama satu tahun, itu akan menjadi hal yang luar biasa, karena ia selalu menyatakan keinginannya untuk tetap bersama klub. Namun, jika tidak, ia akan hengkang dengan status bebas transfer pada 2027.

Vinícius Júnior masih jauh dari kemungkinan pergerakan untuk memperkuat lini serang, di tengah kabar bahwa klub sedang berusaha merekrut Michael Olise, bintang Bayern Munich, serta Real Madrid mengajukan tawaran tak biasa senilai 150 juta euro kepada Atlético Madrid untuk merekrut Julián Álvarez, yang ditolak oleh Los Rojiblancos.

Surat kabar tersebut menekankan bahwa Vinícius saat ini fokus pada Piala Dunia, sehingga ia memutuskan untuk tetap pada rencananya untuk bertahan di Real Madrid.

"AS" menyebutkan dalam laporannya bahwa "Vinícius memperbarui kontraknya dengan Real Madrid pada 2022 selama lima tahun, hingga 2027. Kesepakatan tersebut menetapkan bahwa ia akan menerima 75 juta euro selama lima musim tersebut, sebuah kontrak progresif yang dimulai dengan gaji 13 juta dan berakhir dengan gaji 17 juta (atau rata-rata 15 juta euro bersih per musim). Setelah memenangkan penghargaan Pemain Terbaik Dunia 2024, ia menerima bonus tambahan sebesar beberapa juta euro per musim."

Masalah besar dalam negosiasi perpanjangan kontrak muncul ketika ia ingin menyamai gaji Kylian Mbappé dalam kontrak berikutnya, hal yang tidak diterima oleh klub, dan karena itulah pembicaraan terhenti.