Vinícius dan Valverde absen dalam sesi latihan Real Madrid menjelang laga melawan Mallorca

Duo Real Madrid asal Brasil, Vinícius Júnior, dan asal Uruguay, Federico Valverde, absen dalam sesi latihan tim Los Blancos yang digelar hari ini, sebagai persiapan menghadapi Real Mallorca pada Sabtu mendatang di La Liga.

Surat kabar "AS" melaporkan bahwa sesi latihan Real Madrid hari ini dihadiri oleh semua pemain internasional, kecuali Valverde yang diberi izin istirahat oleh klub.

Valverde akan absen dalam pertandingan melawan Mallorca karena skorsing, dan pelatih Alvaro Arbeloa akan memiliki 20 pemain tim utama yang tersedia.

Vinícius kembali ke Valdebebas, meskipun klub menawarkan kepadanya untuk beristirahat selama satu hari, namun ia mengikuti rencana yang telah ditentukan: terapi fisik dan latihan rehabilitasi, tanpa ikut serta dalam sesi latihan.

Tidak ada cedera, namun ia mengalami kelelahan yang parah, karena telah bermain dalam 55 dari 57 pertandingan sejak Piala Dunia Klub, dan semua pihak sepakat bahwa ini adalah langkah yang paling tepat.

Dia diperkirakan akan kembali berlatih besok, namun belum pasti apakah dia akan menjadi starter dalam pertandingan melawan Mallorca, atau apakah waktu bermainnya akan diatur sebelum pertandingan melawan Bayern Munich di Liga Champions.

