Vinícius dan Konya memimpin lini serang Brasil saat menghadapi Jepang

Carlo Ancelotti, pelatih timnas Brasil, mengumumkan susunan pemainnya untuk menghadapi Jepang di babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Ancelotti menurunkan trio penyerang yang terdiri dari: Ryan, Matheus Cunha, dan Vinícius Júnior.

Susunan pemain lengkap Brasil adalah sebagai berikut:

Alisson - Danilo - Gabriel - Marquinhos - Douglas - Jemari - Casemiro - Paqueta - Ryan - Cunha - Vinícius Júnior.

Timnas Brasil tidak dapat memainkan sayap Raphinha dalam pertandingan hari ini karena cedera, sementara Neymar duduk di bangku cadangan.

Di sisi lain, susunan pemain Jepang dalam pertandingan hari ini terdiri dari:

Suzuki - Ito - Watanabe - Taniguchi - Duan - Sano - Kamada - Nakamura - Ito - Ueda - Maeda.

Timnas Brasil lolos ke babak 32 besar setelah memuncaki Grup C dengan raihan 7 poin, unggul atas Maroko berdasarkan selisih gol, sedangkan Jepang lolos setelah menempati posisi kedua di Grup F di bawah Belanda.