Vinícius: Brasil datang ke sini untuk merebut gelar Piala Dunia

Vinícius Júnior, bintang Brasil dan Real Madrid, menyampaikan pesan optimisme kepada para penggemar Samba menjelang dimulainya perjalanan tim di Piala Dunia 2026.

Timnas Brasil bersiap menghadapi Maroko pada dini hari Minggu, dalam pertandingan pertama babak penyisihan grup.

Vinícius Júnior mengatakan, dalam pernyataan yang disorot oleh Fabrizio Romano, pakar transfer, di akunnya di platform "X": "Kami di sini untuk memenangkan Piala Dunia. Tidak ada yang lain yang penting. Ini adalah satu-satunya misi kami."

Dia menambahkan: "Kami memiliki 8 pertandingan; saya bisa mengubah arah turnamen ini demi negara kami dan para pemain."

Dia menyimpulkan: "Saya tidak berbicara tentang gol atau umpan kunci, melainkan tentang bermain dengan baik dan memberikan kepercayaan diri kepada tim.. Tidak peduli berapa banyak gol yang saya cetak. Yang penting adalah sejauh mana kita akan melangkah."

Timnas Brasil berada di Grup C Piala Dunia bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia.