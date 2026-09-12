Vieri: "Pio Esposito adalah Toni yang baru, akan mencetak 30 gol per musim"

Dalam wawancara dengan Il Messaggero, Bobo Vieri, mantan penyerang tengah, berbicara soal persaingan Scudetto di Serie A: "Roma? Dengan Gasperini dan Malen, mereka bisa memenangi Scudetto meski Inter masih tetap menjadi tim dengan skuad terkuat".





Pio Esposito? "Lihat Luca Toni? Striker yang luar biasa: hari ini saya melihat Pio Esposito dalam dirinya, beri dia waktu dan kalian akan lihat. Tidak, dia bukan Vieri yang baru, Pio akan menjadi kloningan Toni. Beri dia waktu satu atau dua tahun dan dia akan mencetak 25-30 gol per musim liga. Sekarang dia sedang menjalani masa belajar, bersama Lautaro dan Thuram, lalu dia akan menjadi Nomor Satu".

Mari kembali ke Roma, tolong. "Tim penantang Scudetto, sudah pasti, dan itu bukan berarti mereka akan memenanginya, tetapi mereka akan ikut dalam persaingan berkat kedatangan Gasperini".













Jadi, menurut Bobo Vieri, Roma berada di posisi terdepan. "Saya menempatkan Inter di depan semua tim karena mereka punya kualitas yang lebih tinggi dibanding yang lain, tersebar di seluruh skuad, yang menakutkan. Untuk Scudetto, mereka adalah favorit utama, tetapi sepanjang musim Anda tidak pernah tahu apa yang bisa terjadi. Dan Roma akan selalu membayangi Inter, siap memanfaatkan kemungkinan penurunan".