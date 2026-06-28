Video: Yordania tersingkir dari Piala Dunia setelah kalah 3-0 dari Argentina

Bintang Argentina Lionel Messi memimpin timnas negaranya meraih kemenangan atas timnas Yordania dengan skor 3-1, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada Minggu dini hari di kota Dallas, Amerika Serikat, dalam rangkaian pertandingan Grup 10 Piala Dunia.

Pelatih timnas Argentina, Lionel Scaloni, melakukan sembilan perubahan pada susunan pemain inti yang sebelumnya meraih kemenangan atas Austria.

Gol-gol tim Tango dicetak oleh Giovanni Lo Celso, Lautaro Martínez, serta Lionel Messi yang masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua, sehingga memastikan kemenangan timnas Argentina yang sekaligus menjadi peringatan bagi timnas Cape Verde, lawan mereka berikutnya di babak 32 besar.

Giovanni Lo Celso membuka skor untuk timnas Argentina ke gawang timnas Yordania—yang sebelumnya telah dipastikan tersingkir dari turnamen—pada menit ke-19 melalui tendangan bebas langsung yang dieksekusi dengan cara yang mengesankan, sebelum Lautaro Martínez menggandakan keunggulan timnya dengan gol kedua dari tendangan penalti 12 menit setelah gol pertama.

Pemain Yordania, Musa Al-Taamari, berhasil memperkecil ketertinggalan untuk tim negaranya 10 menit setelah babak kedua dimulai, namun Lionel Messi berhasil memastikan kemenangan dengan gol ketiga dari tendangan bebas pada menit ke-80, gol yang membuatnya melampaui rekor milik pemain Prancis Just Fontaine dan pemain Brasil Jarzinho dengan mencetak gol dalam tujuh pertandingan berturut-turut di putaran final Piala Dunia.



Pada seperempat pertama pertandingan, Lo Celso menunjukkan pergerakan dan aktivitas yang menonjol, dan timnas Argentina mendapatkan tendangan bebas yang berujung pada gol pertama setelah gelandang Real Betis tersebut dilanggar oleh pemain Yordania, Muhannad Abu Taha.

Le Selso maju untuk mengeksekusi tendangan bebas dari jarak 20 meter, menendang bola dengan kaki kirinya sehingga melewati pagar betis Yordania, dan bola pun bersarang di sudut yang berlawanan dengan arah kiper Yazid Abu Laila yang bergerak ke sisi kirinya.

Martínez nyaris menggandakan keunggulan Argentina melalui tendangan jarak dekat yang membentur mistar gawang, dan ketika Leandro Paredes mencoba menyundul bola, ia terkena pukulan di kepala dari pemain Nizar Al-Rashdan, sehingga wasit István Kovács memutuskan untuk memberikan tendangan penalti setelah meninjau tayangan ulang video.

Penyerang Inter Milan itu berhasil mengeksekusi tendangan penalti dengan sempurna, melepaskan bola dengan tenang ke sudut gawang sementara kiper Yazid Abu Laila melompat ke arah yang salah.

Tiang gawang menggagalkan upaya lain dari Martínez melalui tendangan jarak jauh tak lama setelah babak kedua dimulai, sebelum tim nasional Yordania berhasil mencetak gol dan memperkecil ketertinggalan, sehingga menjadi tim pertama yang berhasil menjebol gawang kiper Emiliano Martínez di putaran final 2026.

Gol Yordania tercipta setelah Ihsan Haddad memanfaatkan ruang di sisi kanan untuk mengirim umpan silang datar yang akurat melewati depan gawang, yang langsung disambar oleh pemain pengganti Musa Al-Taamari ke dalam gawang.

Lionel Messi masuk sebagai pemain pengganti di tengah sambutan meriah dan sorakan keras dari penonton pada menit ke-60 pertandingan, dan berhasil mencatatkan namanya sebagai pencetak gol di menit-menit akhir laga.

Bintang Inter Miami itu dijatuhkan sekitar 25 meter dari gawang, lalu ia bangkit sendiri dan mengeksekusi tendangan bebas langsung dari posisi tengah, melepaskan tendangan datar yang salah diperkirakan oleh kiper Yazid Abu Laila saat bola melewati pagar betis dan masuk ke gawang.