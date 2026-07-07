Video... Yasser Ibrahim membawa Mesir unggul atas Argentina

Tim nasional Mesir menciptakan kejutan besar dengan mengungguli lawan mereka dari Argentina dengan skor 1-0, dalam pertandingan yang digelar antara kedua tim di babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Gol “Al-Fara’ana” tercipta pada menit ke-15, setelah Marwan Attia mengirim umpan silang yang akurat ke dalam kotak penalti, yang kemudian disambut oleh bek Yasser Ibrahim dengan sundulan keras yang menggetarkan sudut kanan gawang Argentina, sehingga timnas Mesir memimpin dengan skor 1-0.

Timnas Mesir berharap dapat mempertahankan keunggulannya atas juara dunia tersebut, demi melanjutkan perjalanan bersejarahnya di turnamen ini dan mencapai babak perempat final untuk pertama kalinya dalam sejarah.