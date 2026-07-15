Video... Yamal mengejek Prancis

Lamine Yamal, bintang muda Spanyol, mengejek tim nasional Prancis setelah timnya tersingkir dari Piala Dunia 2026 dan lolos ke final turnamen tersebut.

Timnas Spanyol mengungguli timnas Prancis dan menang 2-0 pada Selasa malam di semifinal Piala Dunia, sehingga akan menunggu pemenang pertandingan antara Inggris dan Argentina yang dijadwalkan berlangsung Rabu malam ini di final Minggu mendatang.

Program terkenal Spanyol “El Chiringuito” membagikan video Yamal melalui akun resmi mereka di “X”, setelah Spanyol berhasil mencapai final Piala Dunia untuk kedua kalinya dalam sejarah.

Dalam video tersebut, Yamal terlihat menunjuk lambang Spanyol di bajunya, dan menulis: “Spanyol ke final… Maaf, maaf (dalam bahasa Prancis)” disertai emoji menangis.

Bintang Barcelona ini selalu tampil gemilang dalam laga melawan Prancis, di mana ia mencetak gol spektakuler melawan Les Bleus di semifinal Euro 2024, membawa “La Roja” meraih kemenangan (2-1).

Ia juga mencetak dua gol melawan Prancis di semifinal Liga Bangsa-Bangsa Eropa 2025, membawa "La Roja" meraih kemenangan dengan skor (5-4).

Dalam pertandingan kemarin, ia mendapatkan tendangan penalti di babak pertama, yang kemudian dikonversi menjadi gol pertama oleh rekan setimnya, Mikel Oyarzabal.







