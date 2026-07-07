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Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Video: Yamal menari merayakan lolosnya ke perempat final

Portugal vs Spain
Portugal
Spain
World Cup
Spain vs Belgium
Belgium
L. Yamal
Portugal
Spanyol
AS
Belgia

"Hidup tampak indah"

Perusahaan Adidas memicu antusiasme para penggemar setelah memposting sebuah video yang memperlihatkan bintang muda tim nasional Spanyol, Lamine Yamal, sedang merayakan dengan penuh keceriaan, yang dikaitkan dengan lolosnya "La Roja" ke perempat final Piala Dunia 2026.

Spanyol lolos setelah mengalahkan Portugal yang dipimpin oleh legenda Cristiano Ronaldo dengan skor 1-0 berkat gol yang dicetak oleh Mikel Merino pada menit ke-90+1.

Dalam video tersebut, Yamal terlihat menari sambil tersenyum sambil memegang sepasang sepatu Adidas. Perusahaan tersebut menyertakan keterangan pada klip tersebut: “Hidup terasa indah,” sementara di bagian atas video tertulis: “Perasaan saat lolos ke perempat final,” dengan menyertakan tautan ke akun pemain tersebut di platform TikTok.

@adidas

life feels good @Lamine Yamal #lamineyamal #FIFAWorldCup #adidas

♬ Y QUE FUE? - TRILLBILL

Video tersebut dengan cepat menyebar di berbagai platform media sosial, di mana para penggemar meresponsnya karena dianggap mencerminkan suasana positif di dalam kamp tim nasional Spanyol setelah berhasil meraih tiket ke babak berikutnya.

World Cup
Spain crest
Spain
ESP
Belgium crest
Belgium
BEL

Akun yang sama juga memposting pertandingan mini antara tiga bintang tim nasional Spanyol, di mana persaingan memanas di antara mereka untuk menentukan siapa yang paling jago memasukkan bola ke dalam kotak kecil.

Timnas Spanyol kini bersiap menghadapi Belgia di perempat final, setelah rekan-rekan Lukaku menghancurkan tuan rumah Amerika Serikat dengan skor 4-1 pada Selasa pagi tadi.

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