Pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle, direktur teknik baru klub Newcastle United, berhasil mencuri kekaguman setelah pekan pertamanya memimpin jajaran teknis klub Inggris tersebut.

Jaissle tiba untuk memimpin Newcastle pada Sabtu lalu, sebelum pengumuman resmi penunjukannya pada Rabu lalu, sebagai pengganti mantan pelatih Inggris Eddie Howe.

Jurnalis Inggris Chris Waugh, yang bertugas memantau berita klub Newcastle, mengungkapkan adanya kekaguman terhadap apa yang ditunjukkan pelatih Jerman itu pada pekan pertama bersama klub Inggris tersebut.

Waugh mengatakan dalam pernyataannya kepada saluran televisi Saudi "Al-Arabiya": "Eddie Howe meninggalkan Newcastle setelah membawanya memenangkan gelar Piala Liga Inggris dan lolos ke Liga Champions Eropa dua kali, sebelum memutuskan pergi setelah kehilangan beberapa pemain."

Ia menambahkan: "Penunjukan Jaissle diumumkan pada Rabu malam lalu, dan ia mulai memimpin tim sejak akhir pekan, serta telah meninggalkan kesan positif dalam periode tersebut."

Ia melanjutkan: "Ada suntikan darah baru di klub, dan inilah yang menjadi ciri khas era Jaissle. Ada energi baru untuk mengembalikan Newcastle ke jajaran tim besar, melalui gaya permainan yang mengandalkan serangan dan tekanan tinggi."

Ia menutup: "Ada suasana positif dan kesan yang baik sejauh ini bagi pelatih baru tersebut, dan kita akan melihat dalam pekan dan bulan-bulan mendatang apakah ia akan meraih kesuksesan."

Perlu diingat bahwa Jaissle meninggalkan Al-Ahli setelah 3 tahun bersejarah, di mana ia membawa tim meraih gelar Liga Champions Asia Elite dua kali, ditambah kemenangan gelar Piala Super Saudi setelah absen selama 9 tahun penuh.