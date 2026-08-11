Pemain asal Brasil, Vinicius Junior, terus menjadi pusat perhatian selama sesi latihan Real Madrid, setelah mencetak gol yang mengesankan dalam latihan tim, lewat sentuhan teknis istimewa menggunakan sisi luar kaki.

Vinicius terlihat selama latihan mengolah bola dengan cara yang luar biasa, sebelum melepaskan tembakan dengan sisi luar kaki yang bersarang di gawang, dalam momen yang memperlihatkan kualitas besar yang dimiliki sayap asal Brasil itu serta kemampuannya menyelesaikan serangan dengan cara yang tak biasa.

Momen tersebut, yang diunggah oleh akun program terkenal El Chiringuito melalui platform X, muncul di saat Vinicius bersiap memulai musim baru bersama Real Madrid di bawah arahan pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, setelah sang pemain kembali ke latihan tim selama masa persiapan musim baru.

Real Madrid sebelumnya telah memastikan masa depan bintang asal Brasil itu secara final dalam beberapa hari terakhir, setelah mengumumkan perpanjangan kontrak Vinicius Junior hingga 30 Juni 2032, sekaligus mengakhiri kontroversi yang menyelimuti masa depan sang pemain selama periode lalu.

Mourinho mengandalkan Vinicius untuk menjadi salah satu senjata serang paling menonjol Real Madrid pada musim mendatang, terutama dengan keinginan pelatih asal Portugal itu untuk membangun tim yang mampu bersaing secara kuat di berbagai kompetisi.

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