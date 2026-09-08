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Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Video: Turnamen Ivan Toney, cekcok internal memperdalam luka Al Ahli Saudi

Al Qadsiah vs Al Ahli
Al Qadsiah
Al Ahli
Saudi Pro League
I. Toney
Arab Saudi
Inggris

Striker Inggris itu memantik suasana di "Al-Raqi"

Perselisihan internal yang diprakarsai oleh penyerang Inggris Ivan Toney memperdalam luka klub Al-Ahli Saudi, dalam pertandingan melawan Al-Qadsiah di Liga Roshn.

Al-Ahli bertandang ke markas Al-Qadsiah, hari Selasa ini, di Stadion Pangeran Mohammed bin Fahd di Dammam, pada pekan keenam Liga Roshn Saudi.

Di pertengahan babak kedua, lensa kamera menangkap perselisihan panas yang melibatkan penyerang Inggris Ivan Toney dan bek kanan Saudi Mohammed Abdulrahman.

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Al Qadsiah
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Al-Ettifaq
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Saudi Pro League
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL
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Al Hazem
ALH

Perselisihan itu terjadi saat keluar untuk jeda minum air, ketika Al-Ahli tertinggal dengan skor 1-3, setelah tertinggal pada babak pertama dengan tiga gol tanpa balas.

Anehnya, perselisihan itu berlanjut di antara para pemain hingga keluar dari lapangan, ketika pelatih asal Belanda Marino Pusic, direktur teknik Al-Ahli, turun tangan dan meminta para pemain untuk tenang.

Perselisihan itu mengungkap adanya ketiadaan disiplin di antara para pemain, yang menjelaskan kemerosotan hasil tim asal Jeddah tersebut dalam periode terakhir.

Perlu diingat bahwa Al-Ahli menelan kekalahan dalam dua dari lima pertandingan pertama yang dijalaninya di Liga Roshn Saudi, sebelum menghadapi Al-Qadsiah, yang mempersulit posisinya dalam persaingan memperebutkan gelar pada musim ini.

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