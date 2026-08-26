Real Madrid meraih kemenangan telak dengan skor 4-1 atas tamunya Real Sociedad, dalam laga yang mempertemukan keduanya pada Rabu malam di Stadion Santiago Bernabeu dalam pekan pertama "yang ditunda" dari kompetisi La Liga Spanyol.

Pemain asal Prancis Kylian Mbappe membuka keunggulan pada menit ke-40, sebelum pemain Kroasia Luka Sucic menyamakan kedudukan bagi Sociedad (44), lalu Mbappe kembali mencetak gol kedua (59), dan pemain Brasil Vinicius Junior menambahkan gol ketiga (68), sebelum Mbappe menutup hat-trick pribadi sekaligus gol keempat timnya (80).

Babak pertama berimbang dengan gol saling berbalas

Pertandingan berjalan dengan hati-hati dari kedua sisi, dan peluang pertama bagi Real Madrid muncul pada menit kedua melalui umpan panjang dari Huijsen ke arah Dumfries yang tidak mampu menjangkaunya.

Pada menit ke-11 Sociedad nyaris membuka keunggulan ketika Oyarzabal melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti, namun kiper Thibaut Courtois menepisnya dengan cemerlang. Pertahanan tim tamu tetap tangguh pada menit ke-17 dengan menggagalkan penetrasi Mbappe, sebelum Vinicius menyia-nyiakan peluang jelas pada menit ke-20 setelah umpan dari Bellingham, ketika kiper Alex Remiro tampil gemilang dengan penyelamatan brilian.

Sociedad relatif menguasai pertengahan babak, ketika Oyarzabal mencoba menembus pada menit ke-28 tetapi Valverde merebut kembali bola, sementara Valverde memotong sebuah umpan terobosan ke arah Kubo pada menit ke-33. Sucic nyaris mencetak gol pada menit ke-34 dengan tembakan voli yang melintas di samping gawang Courtois.

Pada menit ke-40 datang gol pertama ketika Mbappe menerima umpan dari Valverde di dalam kotak penalti dan melepaskan tembakan indah yang bersarang di gawang Remiro. Pemain Prancis itu mencoba menambah gol kedua pada menit ke-43 tetapi kiper menangkap bola, sebelum Sociedad membalas dengan cepat pada menit ke-44 melalui gol penyeimbang yang dicetak Sucic yang memanfaatkan bola rebound Oyarzabal dan menembak dengan sukses, sehingga babak pertama berakhir dengan skor imbang 1-1.

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Babak kedua yang membara: Mbappe melukis kanvas hat-trick

Dengan peluit dimulainya babak kedua, Mbappe menyia-nyiakan peluang matang pada menit ke-47 setelah umpan dari Guler dan berhadapan satu lawan satu dengan Remiro yang tampil gemilang dengan penyelamatan dua kaki yang menakjubkan. Serangan silih berganti terus berlanjut dengan pertahanan mati-matian dari kedua pihak hingga menit ke-57.

Pada menit ke-59 Mbappe dan Bellingham memainkan aksi indah, hingga pemain Prancis itu dengan mudah menempatkan bola ke dalam gawang untuk mencetak gol kedua, dan Jude kembali tampil brilian pada menit ke-68 dengan merebut bola dari pertahanan Sociedad dan mengumpannya ke Vinicius yang mencetak gol ketiga.

Serangan pada menit ke-74 nyaris menghasilkan gol keempat setelah umpan Bellingham kepada Mbappe, namun distribusi pemain Prancis itu tidak sampai ke Vinicius, dan Mbappe menutup semuanya pada menit ke-80 dengan memanfaatkan umpan memesona dari Vinicius untuk mencetak gol keempat dan melengkapi hat-trick yang indah, memastikan kemenangan Real Madrid yang layak dengan skor 4-1.

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Dan pada menit ke-90, pemain pengganti Brahim Diaz mengira dirinya telah membubuhkan sentuhan terakhir dalam pesta gol tersebut, setelah menyambut bola keras yang ditembakkan Asencio dan ditepis kiper Remiro dengan cemerlang, sehingga Diaz menempatkannya ke gawang yang kosong di tengah kegembiraan besar di tribun.

Namun kegembiraan itu tidak sempurna, karena hakim garis mengangkat benderanya menandakan posisi offside pada Diaz, sehingga wasit video asisten "VAR" turun tangan dan menegaskan keputusan tersebut, membatalkan gol Real Madrid dan menggagalkan Los Blancos meraih kemenangan lima gol yang bersejarah pada malam kegemilangan Mbappe.