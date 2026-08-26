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Video: Trezeguet Membuka Keran Golnya di Liga Arab Saudi

Al Shabab vs Al Riyadh
Al Shabab
Al Riyadh
Saudi Pro League
Trezeguet
Arab Saudi
Mesir

"... Liga Roshn termasuk salah satu yang terbaik di dunia"

Bintang Mesir Mahmoud Hassan Trezeguet membuka rentetan golnya bersama klub barunya Al Riyadh pada hari Selasa, saat menghadapi Al Shabab, dalam laga pekan ketiga Liga Pro Saudi 2026-2027.

Pertandingan Al Riyadh melawan Al Shabab berakhir dengan skor 3-3, dengan catatan tim Trezeguet menyelesaikan pertandingan dengan sepuluh pemain setelah Kadir Keita diusir pada menit ke-61.

Trezeguet membuka gol pertandingan pada menit ke-32, setelah bola sampai ke arahnya di dalam kotak penalti, sebelum ia melepaskan tembakan keras ke sisi kiri kiper Al Shabab hingga bersarang di gawang. Ia juga menyempurnakan penampilannya dengan menciptakan satu gol lagi.

Usai pertandingan, Trezeguet menyatakan bahwa ia merasa nyaman berada di Kerajaan dan menganggapnya sebagai negara keduanya, seraya menegaskan bahwa Liga Roshn merupakan salah satu liga terbaik di dunia saat ini dan bukan hanya di Timur Tengah, hal itu berdasarkan pengalamannya bermain di liga-liga Turki, Belgia, dan Inggris, menurut ucapannya.

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Ketika ditanya oleh reporter "Thmanyah" Khaled Al Arafa, apakah kita bisa melihat Al Riyadh menampilkan level yang sama kuatnya sepanjang musim, ia menjawab: "Tim ini memiliki pelatih yang istimewa dan klub menyediakan segala fasilitas yang diperlukan untuk menampilkan level terbaik yang mungkin. Kami akan melangkah selangkah demi selangkah dan insya Allah kita bertemu di akhir musim dengan Al Riyadh berada di tempat yang layak untuknya."

Al Riyadh menempati peringkat keenam belas dengan koleksi satu poin dari tiga pertandingan yang dijalaninya di Liga Pro Roshn Saudi: seri melawan Al Shabab dan kalah dalam dua kesempatan dari Al Ettifaq 4-2 serta Al Nassr dengan skor telak empat gol tanpa balas, sementara mereka lolos ke babak 16 besar Piala Raja setelah menyingkirkan Al Zulfi dengan dua gol tanpa balas.

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