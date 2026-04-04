Penyerang Al-Ahli Jeddah asal Inggris, Ivan Toney, terus menunjukkan performa gemilangnya sepanjang musim ini, setelah berhasil mencetak gol ke gawang Damac dalam laga antara kedua tim pada Sabtu malam ini, dalam rangkaian pertandingan pekan ke-27 Liga Profesional Roshen, sekaligus menegaskan posisinya sebagai salah satu bintang utama tim.

Penyerang Inggris berpengalaman ini berhasil mencetak gol hanya enam menit setelah pertandingan dimulai, memanfaatkan umpan silang yang luar biasa dari sayap Brasil, Wenderson Galeno, dan mengarahkannya ke gawang yang kosong.

Dengan gol ini, Tony berhasil membalas penampilan gemilang pemain Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al-Nassr, yang mencetak dua gol dan membawa timnya menghancurkan Al-Najma, Jumat kemarin, dengan skor (5-2).

Baca juga.. Jesus: Ronaldo bukan pemain egois.. dan saya memilih memberinya istirahat karena alasan ini

Baca juga.. Jesus adalah kunci.. Lima gol Al-Najma mengembalikan kebanggaan Al-Nasr dengan rekor historis

Musim ini menyaksikan persaingan sengit untuk gelar top skor Liga Roshen Profesional, di mana Tony menambah koleksi golnya menjadi 26 gol di puncak klasemen, memperlebar jarak dengan penyerang Al-Qadisiyah asal Meksiko, Julian Kenonis, dengan selisih dua gol (24).

Ini adalah kesempatan ketiga berturut-turut di mana Tony berhasil mencetak gol, setelah sebelumnya mencetak gol melawan Al-Ittihad dan Al-Qadsia dalam dua pertandingan terakhir di Liga Roshen.

Ronaldo berada di posisi ketiga dengan 23 gol, di mana bintang Portugal itu absen dalam beberapa pertandingan karena berbagai alasan, yang membuat Tony semakin menjauh di puncak klasemen.



