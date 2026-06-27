Video: Tindakan aneh Mbappé memicu kontroversi saat melawan Norwegia

Kylian Mbappé memicu kontroversi besar selama pertandingan Prancis melawan Norwegia di Piala Dunia 2026, setelah ia menyerahkan ban kapten kepada wasit asal Inggris Michael Oliver, bukan kepada rekan setimnya Aurélien Tchouaméni, saat diganti pada babak kedua—sebuah pemandangan yang tidak biasa di lapangan sepak bola.

Surat kabar Spanyol “AS” melaporkan bahwa tindakan Mbappé tersebut dilakukan sebagai kepatuhan terhadap peraturan baru yang mewajibkan pemain untuk meninggalkan lapangan dalam waktu 10 detik guna menghindari kartu kuning. Penyerang Prancis itu berisiko mendapat sanksi jika terlambat, yang akan memaksa timnas negaranya bermain selama satu menit dengan 10 pemain, oleh karena itu ia segera menyerahkan ban kapten kepada wasit yang kemudian menyerahkannya kepada Tchouaméni.

Insiden tersebut memicu gelombang komentar di kalangan suporter dan analis, di mana sebagian dari mereka menganggap penerapan aturan tersebut sebagai “interpretasi yang terlalu ketat terhadap peraturan”, sambil menegaskan bahwa kebiasaan yang berlaku adalah kapten menyerahkan ban kapten langsung kepada rekan setimnya tanpa campur tangan pihak ketiga, “dan tentu saja bukan wasit”.

Terlepas dari kontroversi tersebut, timnas Prancis terus tampil gemilang di turnamen ini, dengan memastikan lolos ke babak 32 besar sebagai juara Grup A setelah meraih kemenangan telak 4-1 atas Norwegia, dalam pertandingan di mana Ousmane Dembélé tampil cemerlang dengan mencetak hat-trick, sementara Mbappé menciptakan dua gol, sedangkan tim nasional Norwegia mengikuti jejak Prancis ke babak berikutnya sebagai runner-up.