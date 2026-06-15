Video: Tim Gajah Pantai Gading Meraih Kemenangan Dramatis atas Ekuador

Pantai Gading berhasil meraih kemenangan dramatis (1-0) di menit-menit akhir atas Ekuador, dini hari Senin ini, dalam pertandingan putaran pertama Grup 5 Piala Dunia 2026.

Satu-satunya gol dalam pertandingan ini dicetak oleh pemain pengganti Amad Diallo, bintang Manchester United, pada menit ke-90, setelah menerima umpan silang datar dari Wilfried Singo, yang ia selesaikan ke gawang dengan satu sentuhan.

Timnas Ekuador mendominasi hampir seluruh babak pertama, dan membuang lebih dari satu peluang emas, serta tiang gawang menghalangi mereka mencetak dua gol berturut-turut pada menit ke-23 dan ke-30.

Namun di babak kedua, tim Pantai Gading bangkit dan mulai saling serang dengan Ekuador, namun kedua tim gagal mencetak gol, mengingat mistar gawang juga menghalangi Gajah-gajah untuk mencetak gol.

Dengan kemenangan dramatis ini, tim nasional Pantai Gading mengumpulkan 3 poin di posisi kedua dengan selisih gol di belakang Jerman yang menang kemarin Minggu atas Curacao (7-1).

Sementara itu, timnas Ekuador tetap berada di posisi ketiga tanpa poin, sama seperti timnas Curacao yang berada di posisi terbawah dan baru pertama kali berpartisipasi di Piala Dunia.

Timnas Pantai Gading juga menghentikan rekor tak terkalahkan Ekuador yang telah berlangsung selama 19 pertandingan internasional.







