Video: Tiang gawang menyelamatkan Belanda dari tendangan keras Hakimi

Tiang gawang menggagalkan upaya kapten timnas Maroko, Ashraf Hakimi, untuk mencetak gol pembuka bagi Singa Atlas saat menghadapi Belanda, dalam pertandingan antara kedua tim pada dini hari Selasa ini, di Stadion Monterrey, Meksiko, pada babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Pada menit ke-52, Hakimi menerima umpan terobosan yang luar biasa dari rekan setimnya, Ezzedine Ounahi, lalu menerobos ke dalam kotak penalti dan melepaskan tendangan keras yang membentur mistar gawang, di tengah kekecewaan para pendukung Maroko di tribun penonton.

Beberapa menit kemudian, Hakimi kembali menerima umpan panjang, sehingga berhadapan satu lawan satu dengan kiper, namun bek Belanda Micky van de Ven menyelamatkan gawangnya di detik-detik terakhir dan mencegah bintang Paris Saint-Germain itu melepaskan tembakan.

Hakimi dianggap sebagai salah satu ancaman utama Maroko, karena ia melepaskan tendangan keras lainnya di babak pertama, yang berhasil ditepis oleh kiper Belanda Bart Verbruggen. Ia juga mengirim umpan silang dari tendangan sudut ke arah kepala Nael El Aynaoui yang kemudian melepaskan tembakan, namun kiper tersebut kembali berhasil menghalau bola.

Pemenang dari pertandingan ini akan bertanding di babak 16 besar Piala Dunia melawan tim nasional Kanada, yang menyingkirkan Afrika Selatan dengan skor 1-0.







