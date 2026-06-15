Timnas Ekuador menguasai bola pada 45 menit pertama pertandingan melawan Pantai Gading, dini hari Senin ini, dan membuang banyak peluang emas untuk mencetak gol, sehingga harus puas dengan skor imbang tanpa gol di babak pertama.

Mati gawang menghalangi Ekuador mencetak dua gol berturut-turut, sehingga nasib memberikan tim Pantai Gading kesempatan baru untuk membalikkan keadaan di babak kedua.

Serangan pertama terjadi pada menit ke-23, setelah kesalahan yang dilakukan pemain Pantai Gading, Emmanuel Agbado, dimanfaatkan oleh John Yeboah, yang melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti, namun bola membentur mistar gawang.

Hanya tujuh menit kemudian, tepatnya pada menit ke-30, Ekuador kembali mendapat peluang ketika Alan Menda menerima bola di dalam kotak penalti dan melepaskan tendangan keras yang kembali digagalkan oleh mistar gawang.

Timnas Ekuador dan Pantai Gading bersaing di Grup 5 bersama timnas Jerman dan Curaçao yang bertanding kemarin Minggu dan dimenangkan oleh Die Mannschaft (7-1).











