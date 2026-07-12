Video: "Tarian terakhir Messi masih berlanjut".. "Koreksi identitas" mengantarkan Argentina ke semifinal

Argentina memastikan tiket ke babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dramatis dan menegangkan atas Swiss dengan skor 3-1 pada babak perpanjangan waktu, dalam pertandingan perempat final yang mempertemukan kedua tim pada dini hari Minggu di Stadion Kansas City, sehingga akan berhadapan dengan Inggris pada Rabu mendatang di babak semifinal.

Juara bertahan ini diuntungkan oleh pengusiran penyerang Swiss Breel Embolo pada menit ke-72 setelah ia menerima kartu kuning kedua akibat melakukan simulasi, sehingga pertandingan ini ditentukan pada babak perpanjangan waktu melalui dua gol di menit-menit akhir yang dicetak oleh Julián Álvarez, dan Lautaro Martínez, setelah tim Swiss sempat menyamakan kedudukan melalui Dan Ndoye pada menit ke-67.

Messi membuka keunggulan lebih awal

Pertandingan dimulai dengan dominasi Swiss yang jelas atas jalannya permainan, di mana tim Swiss menguasai bola di setengah lapangan Argentina dan menerapkan tekanan tinggi, namun kurang akurat dalam umpan terakhir dan tendangan akhir.

Namun, Argentina menghukum Swiss dari serangan nyata pertama mereka, ketika Lionel Messi mengeksekusi tendangan sudut dari sisi kiri dengan sangat akurat, yang disambut sundulan Alexis McAllister yang mengarahkannya ke sudut kanan atas gawang, mencetak gol pembuka (menit ke-10), yang menjadi pukulan telak bagi Swiss yang sebenarnya memulai pertandingan dengan lebih baik.

Swiss terus berusaha membalikkan keadaan, namun tendangan Jibril Sow dengan mudah ditepis oleh kiper Emiliano Martínez (menit ke-20), sementara peluang-peluang Swiss tetap terbatas karena kurangnya ketepatan teknis di sepertiga akhir lapangan.

Ndoye Menghidupkan Pertandingan

Setelah jeda, timnas Swiss membutuhkan waktu untuk memengaruhi jalannya pertandingan, sebelum pasukan pelatih Murat Yakin meningkatkan performa mereka setelah satu jam pertandingan, di mana Breel Embolo membuang peluang emas dengan sundulan yang lemah (menit ke-60).

Peluang-peluang Swiss pun bermunculan, di mana Martinez menepis sundulan ringan dari Dan Ndowi (menit ke-65), lalu menyelamatkan gawangnya dari tendangan keras jarak jauh Granit Xhaka (menit ke-66), sebelum Swiss akhirnya menuai hasil dari usaha mereka.

Setelah umpan satu-dua yang apik di sisi kiri antara Dan Ndoye dan Ricardo Rodríguez, Ndoye melepaskan tendangan datar yang akurat yang menggetarkan jala gawang, menyamakan kedudukan (menit ke-67), di tengah sorak-sorai kegembiraan para pemain Swiss.

Pengusiran Embolo Mengubah Situasi

Namun kegembiraan Swiss tak berlangsung lama, karena jumlah pemain timnas Swiss berkurang menjadi 10 orang hanya dalam waktu 5 menit, ketika Breel Embolo menerima kartu kuning kedua karena dianggap berpura-pura terjatuh (menit ke-72), dalam insiden kontroversial yang memicu kemarahan para pemain Swiss.

Argentina mencoba memanfaatkan keunggulan jumlah pemainnya, namun sundulan Mac Allister melambung di atas mistar gawang (menit ke-89), dan tendangan Messi meleset tipis di sebelah tiang kanan (menit ke-90+2), sementara kiper Gregor Kobel berhasil menahan tendangan salto dari Lisandro Martínez (menit 90+9), sehingga pertandingan berlanjut ke babak perpanjangan waktu.

Álvarez dan Martínez memastikan lolos

Pada babak perpanjangan waktu, Argentina menekan dengan keras dan menyerbu ke wilayah pertahanan Swiss, di mana Tiago Almada melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang mengarah ke sudut kiri bawah (menit ke-95), namun wasit menganulir gol tersebut karena offside.

Argentina terus mempertahankan tekanan mereka, hingga akhirnya Julián Álvarez melepaskan tendangan melengkung yang indah dari sisi kiri kotak penalti, yang mendarat di sudut kanan atas gawang melewati Kobel (menit ke-113), sehingga memberikan keunggulan yang dinantikan bagi sang juara bertahan.

Sementara tim Swiss terus menekan sekuat tenaga untuk menyamakan kedudukan di menit-menit akhir, Lautaro Martínez menyambar umpan silang dan menceploskannya ke gawang, mencetak gol ketiga (menit 120+1), yang memastikan lolosnya Argentina dan mengakhiri harapan Swiss untuk melanjutkan perjalanan mereka.

Dengan kemenangan berharga ini, Argentina lolos ke babak semifinal untuk menghadapi Inggris pada Rabu mendatang, dalam laga seru yang mempertemukan juara bertahan dengan tim Inggris yang berambisi meraih gelar kedua dalam sejarahnya, setelah Prancis dan Spanyol lolos ke semifinal lainnya.